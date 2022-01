La ville de Winterthur propose de nouveaux conseils santé – TOP ONLINE

La Ville de Winterthur lance un nouveau service de conseil en santé. Avec « Conseils Santé à Domicile », vieillesse et soins a créé une offre de prévention destinée à aider les personnes âgées et malades chroniques à continuer à vivre de manière autonome dans leur propre domicile. Les spécialistes prennent en compte les conditions de vie et les conditions de santé de ceux qui sollicitent des conseils de manière holistique et recommandent des actions ciblées, comme indiqué dans un message de la ville mercredi.

Les spécialistes aident sur des sujets tels que la prévention des chutes et l’exercice, le traitement des médicaments et leurs effets, la nutrition, la santé mentale, et plus encore. Vous impliquerez également vos proches, organiserez des échanges avec toutes les personnes impliquées et assurerez la coordination entre les services et les experts impliqués.

Les « conseils de santé à domicile » sont effectués sur ordre d’un médecin, dont le coût est généralement pris en charge par la caisse d’assurance maladie. Les personnes qui souhaitent bénéficier des « conseils santé à domicile » pour elles-mêmes ou leurs proches peuvent nous contacter directement. « Conseils santé à domicile » s’occupe des formalités comme l’obtention d’une ordonnance médicale.