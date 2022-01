Luís Filipe Vieira abandonne la propriété de son fils pour sortir de l’assignation à résidence

Luís Filipe Vieira renoncera à la propriété au nom de l’entreprise dans l’univers de son fils pour éviter l’assignation à résidence, révéler Correio da Manhã dans ce numéro du vendredi 30 juillet.

L’ancien président de Benfica a tenté, sans succès, de se présenter comme caution mutuelle, avec son fils Tiago Vieira, la participation dans Benfica, qui valait hier plus de trois millions d’euros, en plus de deux propriétés d’une valeur de 1,2 million et 400 mille euros. .

Son objectif était de couvrir la caution pour lui-même (trois millions d’euros) ainsi que pour son fils (600 mille euros).

Cependant, le juge Carlos Alexandre n’a pas accepté la part des Reds de SAD, affirmant qu’ils pourraient être dévalués à tout moment.

Luís Filipe Vieira s’est vu interdire de quitter le pays et a contacté deux des trois autres prévenus dans la foulée : l’homme d’affaires José António dos Santos et l’agent Bruno Macedo.

Les arrestations du dirigeant, de deux hommes d’affaires et d’un agent ont été effectuées au début du mois, ainsi que 45 mandats de perquisition visant des entreprises, des résidences, des cabinets d’avocats et des institutions bancaires.

La DCIAP avait indiqué à l’époque que les détenus étaient soupçonnés d’être impliqués dans « des affaires et des financements totalisant plus de 100 millions d’euros, qui pourraient avoir causé de lourdes pertes à l’Etat et à certaines entreprises ».

Sont en jeu « des faits qui se sont déroulés, essentiellement, de 2014 à nos jours » et très probablement « des délits d’abus de confiance, de fraude à la qualification, de faux, de fraude fiscale et de blanchiment d’argent ».