La Dernière Danse au Qatar. L’ère des vieilles légendes est révolue, pas seulement Messi et Ronaldo

Coupe du Monde de la FIFA 2018 : Messi célèbre le but de l’Argentine contre le Nigeria. | Photo : Reuters

Lionel Messi – 35 ans



Le septuple vainqueur du Ballon d’Or et l’un des footballeurs les plus célèbres de tous les temps disputera sa cinquième Coupe du monde. Et probablement le dernier. Lionel Messi aura une chance de plus de mettre enfin la main sur le fameux trophée, qui est celui qui manque à sa vaste collection de réalisations. Il s’en est approché le plus près en 2014 au Brésil, où il a emmené l’Argentine en finale, mais l’Allemagne l’a gelé là-bas. Dans la saison en cours, il brille à nouveau et l’équipe sud-américaine avec lui dans l’alignement sera sûrement la favorite.