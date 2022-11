Un combat avec lui sera amusant, c’est un grand athlète, a fait l’éloge du ressuscité Muchová Ósakaová

Il ne s’est pas tenu sur le court lors d’un match de compétition depuis le 1er septembre, jusqu’à maintenant fin mars, il est de retour sur le manège de tennis après une blessure et brille à nouveau. Karolína Muchová au prestigieux tournoi de Miami au tour 3 et affrontera désormais l’ancienne numéro un mondiale, la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka.

Regardez le match entre Karolína Muchová et Leylah Fernandezová. | Vidéos : Associated Press

Une tension abdominale a empêché la joueuse de 25 ans d’Olomouc de défendre ses demi-finales à l’Open d’Australie, la faisant tomber dans la seconde moitié du top 100.

Cependant, elle a fait un retour incroyable à Miami jusqu’à présent, battant d’abord son amie du tournoi Tereza Martincová, puis devenant la dernière finaliste de l’US Open, Leylah Fernandez. Dans les deux matches, il a également réussi à réussir des bris d’égalité difficiles.

Muchová est définitivement de retour et il a battu le Canada à tout prix, a déclaré Musab Abid, rédacteur en chef de Sportskeeda, à propos du jeu technique coloré qui a toujours honoré le Tchèque.

Même sa prochaine adversaire, la Japonaise Naomi Osaka, n’a eu que des mots d’admiration et d’appréciation pour Muchová avant leur confrontation en tête-à-tête pour les 16 derniers samedi.

« C’est l’un des meilleurs athlètes du circuit. Évidemment pour moi, ce sera un plaisir de jouer contre lui. Nous serons tous les deux très motivés pour gagner », a déclaré le quadruple champion du Grand Chelem.

Il peut faire allusion au fait qu’il cherche à réparer sa réputation après une projection bâclée à Indian Wells. Là, il a été éliminé des affaires par la Californie au deuxième tour lorsqu’il a attrapé un canari et a pleuré sur le terrain après qu’un des spectateurs ait crié « il ne sert à rien ».

« J’ai été huée et huée dans le passé mais je n’ai jamais été criée dessus comme ça, ça m’énerve un peu. Mais je vais bien maintenant, et si ça se reproduit, je serai prête », a-t-elle déclaré. Dans Miami.

Il a eu des problèmes mentaux dans le passé, quand à Roland-Garros l’an dernier, il n’a même pas voulu aller à une conférence de presse parce qu’il ne se sentait pas bien.

« Après Indian Wells, cependant, j’ai finalement commencé à voir un thérapeute. C’est arrivé presque un an après Paris, mais je dois dire que cela m’a aidé. Elle m’a donné différents conseils et instructions sur la façon de penser dans différentes situations. L’essentiel est de respirez et réglez Re-head si nécessaire », a-t-il ajouté.

A Miami, il a aussi une grande motivation pour réussir car il a vraiment besoin de points pour le classement. S’il n’avait pas perdu de points en Floride, il serait tombé au 92e rang mondial aujourd’hui.