Un déserteur russe demande l’asile en Espagne et veut témoigner sur des crimes de guerre

« Je n’ai rien à cacher », a déclaré Nikita Chibrin au journal britannique The Guardian, qui a d’abord rapporté le cas du soldat. « C’est une guerre criminelle lancée par la Russie. Je veux tout faire pour l’arrêter », a-t-il ajouté.

Il a quitté l’unité en juin. Le natif de Yakoutsk en Sibérie affirme que le 24 février, lorsque les troupes russes ont envahi l’Ukraine sur ordre du président Vladimir Poutine, il a dit à ses supérieurs qu’il était contre la guerre, alors ils l’ont envoyé à des travaux subalternes à l’arrière et l’ont menacé de prison.

Il travaillait auparavant comme mécanicien. Il a rejoint l’armée l’été dernier en raison de difficultés financières, mais il ne savait pas qu’il serait envoyé directement sur le champ de bataille.

Son unité est stationnée dans le village de Lypivka, situé à environ 45 kilomètres de Kyiv et non loin de la ville de Buča. Le soldat affirme qu’il n’a pas été témoin du meurtre de civils, mais on parle constamment de meurtres et de viols parmi les soldats. Le pillage des maisons ukrainiennes était monnaie courante pour son unité. « Ils ont volé tout ce qu’ils pouvaient : machines à laver, appareils électroniques, tout », a-t-il déclaré.

Au printemps, les troupes russes se sont retirées de Kiev, qu’elles n’ont pas réussi à prendre. Lorsque le monde a appris les atrocités que Moscou nie, Poutine a honoré la 64e brigade en lui décernant le titre honorifique de « Gardes ».

Chibrin a affirmé qu’il avait réussi à s’échapper de l’unité le 16 juin, lorsqu’il s’était caché dans un camion se rendant en Russie pour s’approvisionner. Là, il a contacté des défenseurs des droits humains qui l’ont aidé à quitter le pays. Le fondateur de l’association Gulagu.net, Vladimir Osečkin, a confirmé cette version aux journaux britanniques.

Čibrin s’est envolé pour Madrid mardi. Jeudi, il a été libéré du centre de l’aéroport et placé dans un refuge pour réfugiés pendant que les autorités traitaient sa demande d’asile.

Le journal a déclaré qu’il n’avait aucune confirmation indépendante de l’histoire du soldat, mais Chibrin a soumis des documents et des photos prouvant qu’il avait effectivement servi dans la 64e brigade en Ukraine.

Jusqu’à présent, il s’agit du deuxième cas de soldats russes fuyant la Russie après avoir participé à la guerre contre l’Ukraine. En août de cette année, Pavel Filatev de Russie, qui a servi avec les parachutistes, a demandé l’asile politique en France. Il craint d’être sévèrement puni dans son pays natal pour avoir publié sur les réseaux sociaux un texte de 140 pages dans lequel il résume ses expériences de guerre, y compris une description des problèmes de dysfonctionnement de l’armée russe.