La Croatie a battu le Danemark dans la Ligue des Nations et est en tête du groupe, les Pays-Bas aussi

Les footballeurs croates se sont imposés 2:1 à domicile contre le Danemark au cinquième tour de la Ligue des Nations et ont un point d’avance sur eux en tête du Groupe A1. Dans le groupe A4, les Pays-Bas sont restés à la première place, s’imposant 2 à 0 en Pologne. La Belgique compte trois points de retard après une victoire 2-1 contre le Pays de Galles à domicile.

La Croatie a pris l’avantage à la 47e minute après le premier but international du défenseur Sosa. À la 77e minute, Eriksen a égalisé, mais peu de temps après, le remplaçant Majer a marqué les trois points pour l’équipe locale, qui a marqué après deux minutes sur le terrain. Les vice-champions du monde doivent s’imposer dimanche en Autriche pour s’assurer une place dans le Final Four.

Avant même le cinquième tour, il était certain que la France ne conserverait pas la victoire dans la Ligue des Nations, mais avec une victoire sur l’Autriche, elle a ravivé les chances de rester dans le groupe d’élite. L’ouverture du score de Mbappe à la 56e minute a été suivie par un autre attaquant, Giroud, qui est devenu le plus vieux buteur de France à l’âge de 35 ans et 357 jours. Les champions du monde ont un avantage de points sur leurs adversaires d’aujourd’hui.

En juin, les Pays-Bas ont perdu leur seul point en Ligue des Nations jusqu’à présent avec un match nul contre la Pologne à domicile, mais lors du match revanche, ils ont confirmé leur rôle de favoris. Gakpo a donné l’avantage aux visiteurs en première mi-temps, et Bergwijn a ajouté un autre but après une heure de jeu. Le gardien de but Pasveer, âgé de 38 ans, le deuxième joueur le plus âgé de l’histoire de l’équipe nationale néerlandaise, a gardé sa cage inviolée lors de ses débuts en équipe nationale.

« Oranjes » terminera le groupe à domicile contre la Belgique, qu’ils ont battu 4:1 lors du premier match. Ainsi, une défaite de trois buts leur a suffi pour conserver la première position et un meilleur équilibre de réciprocité.

Lors de sa première sous la direction de l’entraîneur italien Calzona, la Slovaquie a perdu 1:2 à domicile contre l’Azerbaïdjan, dont le seul but a été marqué par l’ailier Pilsen Jirka sur penalty. La première place et la progression du groupe C3 ont été assurées par le Kazakhstan avec une victoire 2:1 sur la Biélorussie. La Turquie jouera également à un niveau supérieur, après avoir obtenu la première place du groupe C2 avec un match nul 3:3 avec le Luxembourg.

Ligue des Nations – Tour 5 :

Groupe A1 :

France – Autriche 2:0 (0:0). Buts : 56. Mbappé, 65. Giroud. Croatie – Danemark 2:1 (0:0). Buts : 49. Sosa, 79. Majer – 77. Eriksen.

1. Croatie 5 3 1 1 5:5 dix 2. Danemark 5 3 0 2 7:5 9 3. France 5 1 2 2 5:5 5 4. L’Autriche 5 1 1 3 5:7 4

Groupe A4 :

Belgique – Pays de Galles 2:1 (2:0). Buts : 11. De Bruyne, 38. Batshuayi – 50. Moore. Pologne – Pays-Bas 0:2 (0:1). Buts : 14 Gakpo, 60. Bergwijn.

1. Néerlandais 5 4 1 0 13:6 13 2. Belgique 5 3 1 1 11:7 dix 3. Pologne 5 1 1 3 05:12 4 4. Pays de Galles 5 0 1 4 06:10 1

Groupe C1 :

Turquie – Luxembourg 3:3 (2:2). Buts : 16. nder z pen., 39. Chanot lui-même, 87. Yüksek – 9. Martins, 37. Sinani, 69. Rodrigues.

Lituanie – Îles Féroé 1:1 (1:1). Buts : 44. Slivka – 22. Andreasen.

1. Turquie 5 4 1 0 17:3 13 2. Luxembourg 5 2 2 1 8:7 8 3. Îles Féroé 5 1 2 2 5:9 5 4. Lituanie 5 0 1 4 02:13 1

Groupe C3 :

Kazakhstan – Biélorussie 2:1 (1:1). Buts : 29. Gabyšev, 79. Zajnutdinov – 45.+3 Savicky. K: 90.+4 Tagybergen (Kaz.). Slovaquie – Azerbaïdjan 1:2 (0:1). Buts : 90.+3 stylo Jirka z. – 44. Dadasov, 90.+5 Haghverdi.

1. Kazakhstan 5 4 1 0 8:3 13 2. Azerbaïdjan 5 2 1 2 4:4 sept 3. Slovaquie 5 2 0 3 4:5 6 4. Biélorussie 5 0 2 3 2:6 2

Groupe D1 :

Lettonie – Moldavie 1:2 (0:2). Buts : 55. J. Ikaunieks – 26. Revenco, 45. Nicolaescu.

Liechtenstein – Andorre 0:2 (0:1). Buts : 4. Rosas, 81. Cervos.