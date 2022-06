joueur de hockey slovaque bat la France 4:2 | Nouvelles

Le joueur de hockey slovaque est entré dans la Coupe du monde à Helsinki avec une victoire de 4 à 2 sur la France. Les médaillés de bronze des Jeux olympiques de février ont perdu leur avance de deux buts, mais Samuel Takáč a marqué son plein point à la 39e minute. À huit secondes de la fin, Pavol Regenda a scellé le résultat de l’avantage numérique de la France dans un filet vide avec son deuxième but du match.

La France est entrée dans la catégorie élite pour la première fois depuis 2019, lorsqu’elle a joué à Košice. Cette année, ils sont de retour avec l’Autriche en remplacement de la Russie et de la Biélorussie, qui ont été expulsées en raison de l’agression de guerre en Ukraine.

Les nouveaux venus ont été contre la Slovaquie jusqu’au milieu du premier tiers, à 10:23 Regenda a ouvert le score. De nouveaux renforts pour Mladá Boleslav de Michalovce ont d’abord vu la passe de Greman dans l’original de Buysse, Regenda a lancé une rondelle sur le revers et a marqué. Le favori s’est alors défendu contre l’expulsion de Gachulin. Miloš Roman a eu une chance de s’améliorer avec le même revers que Regenda, mais il l’a raté.

Au début de la deuxième mi-temps, Rybár a couvert le tir de Fleury du cercle droit et à la 22e minute, le capitaine tatar a assuré une avance de deux buts pour la Slovaquie lors de l’expulsion de Crinon. Devant l’attaquant du New Jersey, Buysse a frappé le cercle droit après qu’un tir du tireur olympique de 18 ans Slafkovsky et le vice-champion du monde 2012 aient atteint le but ouvert.

Les Français sont dangereux et capables de répondre. À la 27e minute, Rech s’est mis en position de tir après un lancer entre les cerceaux et a vaincu Rybár d’un revers. Puis Texier s’est dirigé vers le filet latéral et la tentative de Fleury de se détourner de l’anneau intermédiaire a vu le gardien slovaque manquer. À l’exception de l’attaquant Zlín, Claireaux, la France a riposté et égalisé à 32:29.

Après la belle passe d’Auvitu en provenance des Claireaux, l’attaquant de Hradec Králové, Perret, passe au travers et bat Rybár d’un bluff en coup droit. A la 35e minute, Texier le dépasse et cette fois il n’est pas assez mûr pour devenir gardien slovaque. L’entraîneur de l’équipe canadienne Craig Ramsay prend les devants. Le renard a menacé Buysse d’un angle difficile et Takáč a franchi la ligne d’arrivée d’un revers.

La dernière action est plus prudente. Le gardien français a géré la passe de Kristof et a même contré l’affaiblissement qu’il a causé avec son match de hockey en zone illégale. Les pêcheurs lancent les efforts de Texier. À la 58e minute, Slafkovsk a frappé le poteau après la passe de Roman. Regenda a assuré la victoire de la Slovaquie à la fin.