Un tribunal français a confirmé jeudi la condamnation à perpétuité du terroriste vénézuélien Ilich Ramirez Sanchez, également connu sous le nom de Chacal ou Carlos. Il cherche à commuer la peine qu’il a reçue pour avoir attaqué le commerce de Paris en 1974. Carlos est emprisonné en France depuis 1994, où il a purgé deux condamnations à perpétuité, contre lesquelles il a fait appel sans succès dans le passé.

Le terroriste de 71 ans cherche à commuer sa peine pour un attentat de 1974 contre un commerce sur les célèbres Champs-Élysées de Paris, dans lequel deux personnes ont été tuées et 36 autres blessées. Cependant, le tribunal a confirmé sa peine à perpétuité.

« Merci beaucoup », a répondu Carlos au verdict. Il s’est également dit fier de son parcours révolutionnaire, qui a fait au moins 83 morts. Carlos rejette le terme terroriste et se considère comme un combattant contre l’impérialisme. Cependant, il a refusé de clarifier les détails de l’attaque contre le commerce de Paris. Dans une interview accordée à des médias arabes, le terroriste a admis en 1979 avoir lancé une grenade, mais il nie depuis sa capture en 1994.

Carlos était autrefois la personne la plus recherchée au monde. Dans les années 70 et 80 du siècle dernier, il était l’un des symboles du terrorisme international et visitait souvent la Tchécoslovaquie communiste.

Carlos a été condamné à la prison à vie à deux reprises. Une fois pour le meurtre de trois personnes, dont deux policiers, en 1975, la deuxième fois pour les quatre attentats qui ont fait 11 morts en 1982 et 1983 et tué 150 personnes à Paris, Marseille et deux trains. Carlos est emprisonné depuis 1994, date à laquelle les forces spéciales françaises l’ont arrêté au Soudan après des décennies de recherches infructueuses.