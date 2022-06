Petr Fiala : Le Premier ministre tchèque se rend au Vatican, une rencontre avec le pape l’attend

Violet au Vatican Pape FrançoisLe Premier ministre rencontrera également le chef de la diplomatie du Vatican, le cardinal Pietro Parolin. « Leurs discussions porteront sur les questions internationales actuelles et l’aide tchèque à l’Ukraine et à son peuple », a-t-il ajouté. a déclaré l’académie de Straka.

Le vice-Premier ministre et Parti populaire Marian Jurečka se rendra également au Vatican avec le Premier ministre. « Jeudi, je serai présent avec le Premier ministre lors d’une rencontre avec le pape François, puis jeudi et vendredi, j’aurai un autre programme professionnel à l’agenda de mon département à Rome », Jurečka a écrit à la maternelle aujourd’hui. Marek Benda, président de la Chambre des représentants du Parti démocrate, a refusé de commenter les informations selon lesquelles une délégation serait également présente.

Mardi, Fiala rencontrera Macron à Paris, entre autres, étant donné que les Tchèques succèderont à la France dans un mois à la présidence du Conseil de l’UE. Le porte-parole du cabinet, Václav Smolka, a déclaré au serveur Seznam Zprávy que les discussions porteraient également sur la situation en Ukraine et le soutien à l’énergie nucléaire. L’entreprise publique française d’énergie EdF, ainsi que l’américain Westinghouse et le sud-coréen KHNP, sont en train de construire une nouvelle unité nucléaire à la centrale de Dukovany. Cependant, Fiala ne rencontrera pas le chef de l’EDF, même si selon le serveur Seznam Zprávy, la partie française est intéressée.

Le Premier ministre de l’époque, Bohuslav Sobotka, a rencontré le pape François à l’occasion de la réunion des dirigeants des pays de l’Union européenne lors du sommet de Rome en mars 2017. (CSSD). Le prédécesseur de François, Benoît XVI, a reçu le Premier ministre Jan Fischer en 2009 ou Petr Nečas (ODS) au Vatican trois ans plus tard.

Au cours de la réunion, Sobotka a invité le pape en République tchèque, ce que le président Miloš Zeman et l’ancien président Radek Vondráček (YES) ont fait à plusieurs reprises au Vatican en 2019. Jusqu’à présent, le dernier pape à visiter la République tchèque était Benoît XVI, qui en septembre 2009 a servi des messes en plein air à Brno et Stará Boleslav. Avant Benoît, le pape Jean-Paul II était en République tchèque en 1997.

Le Vatican a annoncé à la mi-mai que Mgr Jan Graubner d’Olomouc serait le nouvel archevêque de Prague. Il remplace le cardinal Dominika Duka, en fonction depuis 2010. La sélection du successeur de Duko a pris plusieurs années. Le chagrin a atteint l’âge de 79 ans cette année, et les responsables de l’église quittent généralement leurs fonctions après avoir atteint l’âge de 75 ans.

Graubner aura 74 ans en août et est sur le point d’occuper le poste d’archevêque de Prague pendant plusieurs années. « Si ce n’est pas assez, je ne serai pas en colère, si je le force, je suis prêt à travailler du mieux que je peux. » a dit. Dans les années à venir, il devrait y avoir un changement en République tchèque non seulement dans la position d’archevêque de Prague, mais aussi à la tête d’autres diocèses.

A Berlin, la Fiala sera à l’invitation de l’Association économique allemande Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (OA). L’association, qui compte parmi ses membres de grandes entreprises telles que BASF, Deutsche Bank et Siemens, soutient les liens économiques de l’Allemagne avec l’Europe centrale et orientale.