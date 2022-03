Israël « ne cédera jamais à la terreur » après l’attaque de Hadera

« Peu de temps après cette attaque, le Jihad islamique et le Hamas l’ont félicité. Ils ont déclaré que c’était une réponse au sommet du Néguev que nous tenons ici. Le but des terroristes est de nous intimider. Cela nous fait peur de nouer des relations et des affaires. entre nous », a déclaré Yair Lapid dans une note accessible aux agents de Lusa.

« Ces terroristes tirent dans tous les sens, avec un seul objectif : tuer le plus d’innocents possible. Faire couler le plus de sang possible », a-t-il souligné.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré que « le terrorisme a touché le cœur » du pays et que c’était « tuer après meurtre, terreur après terreur ».

Depuis le sommet du Néguev, Yair Lapid a rappelé que tous les ministres des Affaires étrangères participant à la réunion « condamnent, d’une seule voix, cet odieux attentat terroriste ».

« Ce que nous faisons ici, c’est écrire l’histoire. Construire une architecture régionale basée sur le progrès, la technologie, la tolérance religieuse, la coopération en matière de sécurité et de renseignement. Cette nouvelle architecture, les capacités partagées que nous construisons, intimident et dissuadent nos ennemis communs – en premier lieu l’Iran et ses alliés – a certainement quelque chose à craindre », a-t-il déclaré.

Selon le chef de la diplomatie israélienne, il a été décidé dimanche de faire du sommet du Néguev un forum permanent.

« Avec notre ami le plus proche, les États-Unis, nous ouvrons aujourd’hui la porte à tous dans la région, y compris les Palestiniens, et leur donnons la possibilité de remplacer la voie du terrorisme et de la destruction par un avenir de progrès et de succès partagés », il a écrit.

Pendant ce temps, l’ambassadeur d’Israël au Portugal, Dor Shapira, a souligné que la réunion « est une déclaration ferme sur le fait d’être du bon côté au Moyen-Orient ».

La police israélienne a annoncé aujourd’hui l’arrestation de cinq suspects impliqués dans l’attaque qui a tué deux policiers à Hadera, dans le nord du pays, et qui a été revendiquée par l’Etat islamique.

Les morts sont deux agents de la police des frontières, tous deux âgés de 19 ans, dont l’un était un ressortissant franco-israélien, selon l’ambassade de France à Tel-Aviv.

Selon la police, les suspects ont été arrêtés après une perquisition effectuée, en collaboration avec le service de sécurité israélien Shin Beth, dans la ville arabe d’Umm el-Fahm, à environ 20 kilomètres de Hadera.

« Après la perquisition, les agents ont arrêté trois habitants soupçonnés d’appartenir à une organisation terroriste. Deux autres suspects ont été arrêtés à un autre endroit », indique le communiqué de la police.

Le groupe extrémiste État islamique a revendiqué l’attaque qui a tué deux policiers à Hadera, dans un communiqué publié par le site de propagande Amaq.

Avant d’annoncer les arrestations, la police a expliqué que l’attaque avait été menée par « deux terroristes », identifiés comme des agents locaux de l’Etat islamique, qui ont été tués par les forces de police.

L’attaque est survenue alors qu’Israël accueillait un sommet auquel assistaient des chefs de diplomatie des États-Unis, d’Égypte, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc, dans un endroit du désert du Néguev, dans le sud d’Israël.

