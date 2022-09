La messe, qui a duré environ une heure, était accompagnée de musiciens et de chanteurs de clarinette et d’orgue. Amis, connaissances et amis sont venus rendre hommage à la mémoire du défunt. Des larmes de tristesse brillaient dans leurs yeux. « Ils sont les meilleurs dans tous les domaines. Ils sont dix fois vainqueurs dans l’histoire de la Ligue des champions idár. Ils sont polyvalents et amicaux. Tout le monde dit que Mark a une personnalité en or. Pavla est plus réservé, mais il est encore plus compétitif. Ils sont un exemple de sport pour nous tous », ont rappelé Marko et Pavla, le président de la Ligue des champions de l’ARS, Jiří ustr, convaincu que la nouvelle de leur mort a choqué l’ensemble de l’ARS. « Je me demande encore ce qui s’est passé là-bas. Il n’y avait personne là-bas, alors laissez-le rêver de ses rêves sportifs là-bas », Jiří ustr n’a pas caché ses larmes émotionnelles.





Bougies allumées sur les marches de l’école : en souvenir du défunt professeur et de sa femme

Après la messe, la famille se rend en cortège à l’arrière d’un corbillard vers un cimetière voisin, où elle ne fait ses adieux aux deux défunts que dans des cercles familiaux proches.

Personne ne sait exactement ce qui est arrivé au couple qui s’est marié dans les Alpes françaises en juillet. Très probablement, c’était une combinaison de coïncidences malheureuses qui resteraient probablement un secret pour toujours. Ni la police ni le ministère des Affaires étrangères ne souhaitent faire de commentaires sur la famille.

« Après la fin des recherches, notre ambassade à Paris continue d’être en contact avec la famille ainsi qu’avec la compagnie d’assurance. Quant à la famille, nous n’entrerons pas dans les détails », a déclaré à Denik la porte-parole du ministère, Mariana Wernerová.

De plus, les étagères de Vysočina ne sont plus partagées. « Nous avons pris des mesures concernant les personnes disparues pour cette triste affaire. Nous n’avons aucune information actuelle sur l’enquête et les conclusions de la partie française », a ajouté la porte-parole de la police Michaela Lébrová.





Pleins d’énergie, ils se sont souvenus de Pavlo au New Town Hospital. Il est mort dans les Alpes

Marek Papoušek est décédé à l’âge de quarante-six ans. Sa femme est de trois ans son aînée. Papoušek est membre du personnel enseignant de l’école intermédiaire de soins de santé et du collège des soins de santé professionnels à ár nad Sázavou. Pavla Marečková travaille comme physiothérapeute à l’hôpital de Novi Město.

Pour les soutenir, la Fondation Merebit a annoncé une collecte de fonds où les gens peuvent soutenir les familles dans les moments difficiles. Le numéro de compte où les gens peuvent envoyer leurs dons est le 2501982590/2010, symbole variable 72022. La Fondation garantit sur son site Internet qu’elle reversera l’intégralité des bénéfices aux familles des parents décédés, qui ont grandement perdu leurs deux jeunes filles.