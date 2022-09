Le nouveau théâtre de Pilsen est fier de son système d’écho unique sur mesure

Il est pendant les vacances théâtrales La nouvelle scène du JK Tyla Theatre équipé d’une chaîne électro-acoustique echo fabriquée par Ambiance de la célèbre marque française L-Acoustics. Pas du tout première très complexe installation dans le mondequi relie plusieurs systèmes individuels ensemble.

Écho L-ISA (Art sonore immersif) Atmosphère vous permet d’adapter l’acoustique théâtrale directement à des genres et des œuvres spécifiques. Le public peut s’attendre à une excellente acoustique pour les pièces de théâtre, les opéras, les comédies musicales et les ballets, mais aussi pour les grands concerts philharmoniques et symphoniques. « La particularité du système réside également dans le fait qu’il peut fonctionner avec des artistes avec ou sans son. Grâce au système d’écho intégré, le public se sentira complètement entouré par le son de la scène et de l’auditorium. Le plus grand avantage de ce système est que l’auditeur ne ressent aucun effet sonore de l’espace, tout lui semble très naturel, comme s’il faisait directement partie de l’action sur scène,« raconter Martin Ottawa.

Le directeur du théâtre essaie d’obtenir des échos électroacoustiques depuis huit ans et est en contact avec le fondateur du théâtre, la ville de Pilsen, ainsi qu’avec l’administrateur du bâtiment, Sylván Zone Housing, avec qui le théâtre a collaboré sur la mise en œuvre du projet. Cet investissement de 13 millions de couronnes sans TVA dans la technologie moderne a été approuvé par le conseil municipal de Pilsen en février de cette année, permettant au théâtre de débloquer le montant requis du fonds de réserve du théâtre.

« Nous pouvons considérer un système stéréo de base comme un triangle isocèle, le son provient de deux sommets et l’endroit idéal pour écouter est le troisième coin du triangle. Il fonctionne à merveille à la maison dans le salon. Mais si vous préparez un événement pour un public plus large, nous sommes limités par le fait que le public ne se contente pas de s’asseoir au centre idéal de toute la salle. En dehors de cette position, la perception stéréo surround cesse de fonctionner et les téléspectateurs à droite n’entendront pas ce qui se passe à gauche. Cependant, avec le nouveau système hyper-réaliste, chaque spectateur aura une expérience sonore naturelle. Ils entendront des artistes individuels sur scène où ils les verront. Grâce au système d’écho intégré, il se sentira complètement entouré de son,» explique ingénieur système et formateur certifié Petr ásek.

« Un autre avantage de ce nouveau système est la possibilité de créer facilement divers effets sonores, par exemple, nous pouvons créer l’illusion que le fantôme du père d’Hamlet se promène dans le public, sans changer la couleur ou le niveau du son. » Ottawa a ajouté.

Le système de réglage acoustique de la salle se compose de haut-parleurs montés au mur et au plafond et d’un réseau de microphones montés dans toute la zone du plafond de la salle de théâtre. Un son hyper réaliste est fourni par un certain nombre de haut-parleurs situés le long du portique de scène. Le cerveau de l’ensemble du système est le processeur L-ISA, où sont implémentés tous les algorithmes assurant un son immersif hyperréaliste.

Une équipe internationale d’experts de la République tchèque, de la France et du Royaume-Uni a collaboré à l’ensemble de l’installation. Les concepteurs du groupe AVT, qui ont collaboré à sa préparation pendant près de deux ans et ont en même temps participé à des projets similaires pour la reconstruction d’objets culturels non seulement en République tchèque. Le fournisseur de cette technologie unique, PRO MUSIC, sro, a pu installer et exploiter l’ensemble du système en moins de deux mois. Des représentants du fabricant L-Acoustics étaient également présents lors de l’étalonnage final. Les employés du Nouveau Théâtre ont ensuite suivi plusieurs jours de formation, qui se sont soldés par une dure épreuve.

L’auteur photo de l’installation d’écho est Irena trbová, l’auteur photo du Nouveau Théâtre est Pavel Křivánek.