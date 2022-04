© photo de Zbyszek Kaczmarek / Gazeta Polska





– L’attitude de l’élite pro-russe dans les pays occidentaux est si forte qu’au début, ils avaient quelque chose d’écrit quelque part dans leur ADN, pour ne pas offenser la Russie, car pendant 200 ans, leur politique était basée sur de bonnes relations avec la Russie. Ils doivent digérer quelque chose, ils ont besoin de temps. (…) Seule l’Ukraine n’a pas eu le temps pour l’un ou l’autre politicien allemand ou français de mûrir pour certains changements – a déclaré Marcin Przydacz, vice-ministre des Affaires étrangères, dans l’émission « #Jedzemy » de Michał Racho.

Le prochain crime animal des envahisseurs russes en Ukraine est révélé. Bucza, Irpień, Borodzianka – ce ne sont là que quelques-unes des villes dont les habitants ont été brutalement assassinés par les envahisseurs. L’affaire de meurtre en Ukraine a fait l’objet d’une enquête par des enquêteurs de la Cour pénale internationale.

– Sur le plan idéologique et philosophique, la Russie de Poutine ne veut pas reconnaître l’Ukraine comme entité souveraine. Un groupe de poutinistes en tire des conclusions précises. Il commence à éliminer l’unité la plus active, l’élite. Surtout dans le nord et l’est de l’Ukraine. Nous le savons de l’histoire de l’Europe centrale et orientale

– a déclaré Marcin Przydacz dans l’émission « #Jedzemy ».

Il a déclaré que « cela peut difficilement être appelé autre chose qu’un génocide lorsqu’un soldat pénètre sur le territoire d’un État souverain et tue des gens simplement parce qu’ils sont ukrainiens ».

Interrogé sur l’attitude des pays d’Europe occidentale, en particulier l’Allemagne et la France, face à l’invasion russe de l’Ukraine, le chef adjoint du ministère des Affaires étrangères a estimé que le comportement actuel était « un dérivé d’une sorte de pression sociale et médiatique ».

– Une partie de l’establishment veut mettre fin au conflit au plus vite pour reprendre les affaires, mais les médias, la société, les pays partenaires – ne les laissons pas l’oublier. Règle [Zachodu] doucement, pas à pas ça change. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a récemment déclaré qu’il n’avait pas d’armes [do przekazania Ukrainie]et à la suite de ces changements de pression – explique Marcin Przydacz.

– ajoutée.

Il a admis qu’au forum de l’UE, il y avait une « exposition » liée au projet d’embargo sur les matières premières en provenance de Russie. – Je ne dis pas que cela peut se faire du jour au lendemain, mais la guerre dure depuis près de deux mois – a déclaré Przydacz.

