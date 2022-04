dernières nouvelles et invasion

Un jour après que le Premier ministre du pays a confirmé qu’une décision sur l’adhésion à l’OTAN serait prise « dans quelques semaines », le ministre finlandais des Affaires étrangères a déclaré à CNN qu’il s’attendait à une réaction de la Russie et qu’il était « prêt à tout type de menace ».

« La Finlande a en fait une armée conventionnelle assez forte. Nous avons plus de 280 000 réservistes, nous avons des conscrits, nous avons récemment investi dans des chasseurs F-35, dont 60 arrivent en Finlande, etc. Nous en avons donc bien pris soin. notre force. » la défense nationale. Mais bien sûr, nous vivons dans un monde, comme nous l’avons vu lors de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, où de nouvelles menaces à la sécurité émergent également. …Grâce à une coopération plus étroite avec l’OTAN, nous pouvons faire face à toutes les différences menace », a déclaré jeudi le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto dans une interview accordée à Becky Anderson de CNN.

La Russie a longtemps fait des déclarations menaçantes sur l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, affirmant que cela aurait « de graves répercussions militaires et politiques ». Au début de la guerre, Poutine a expliqué que l’un de ses objectifs était de ramener les déploiements de l’OTAN en Europe de l’Est au niveau où ils se trouvaient dans les années 1990. Aujourd’hui, la Finlande et la Suède, officiellement des pays non alignés, se rapprochent de plus en plus de l’adhésion à l’OTAN, une organisation militaire leadership américain.

Interrogé par CNN sur les raisons pour lesquelles la Finlande a modifié sa position sur la neutralité militaire, Haavisto a déclaré que la nature de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine avait changé.

« Premièrement, la Russie est prête à prendre de plus grands risques dans son environnement. Deuxièmement, il est prêt à concentrer plus de 100 000 soldats dans un seul foyer, comme nous l’avons vu à la frontière ukrainienne. Et troisièmement – ​​c’est une spéculation plus ouverte – mais l’utilisation potentielle d’armes nucléaires ou même chimiques. Tout cela, bien sûr, affecte également la sécurité de la Finlande », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Selon le Premier ministre, la Finlande espère conclure les discussions sur une éventuelle demande d’adhésion du pays à l’OTAN « d’ici le milieu de l’été ». Haavisto a déclaré à CNN que l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait changé le discours public dans son pays.

La Suède achèvera son analyse de la politique de sécurité d’ici la fin du mois de mai. Un responsable suédois a précédemment déclaré à CNN que le pays pourrait annoncer sa position plus tôt, selon le moment où la Finlande voisine le ferait.

« Nous avons constaté un changement majeur dans l’opinion publique en Finlande au cours des dernières semaines. La majorité de la population est désormais favorable à l’adhésion à l’OTAN. … Le Parlement finlandais débattra de cette question dans les semaines à venir, et si la majorité clairement à cet égard, le processus se poursuivra, alors cela dépendra de la rapidité du processus des 30 États membres de l’OTAN », a-t-il ajouté.

Le président américain Joe Biden a déclaré cette semaine que les atrocités révélées en Ukraine alors que la Russie poursuivait son invasion étaient qualifiées de « génocide ». D’autres dirigeants ont rejeté l’utilisation du terme, comme le président français Emmanuel Macron. Haavisto a déclaré que la Finlande soutenait que la Cour pénale internationale enquête sur ce qui s’était réellement passé.

« Je pense qu’il est très important que tout d’abord, avant de déterminer ce qui s’est réellement passé, nous ayons une enquête complète sur des endroits comme Bucha, et d’autres endroits où bien sûr des civils ont été attaqués d’une manière qui n’est pas autorisée par le droit international. » elle dit.

Luke McGee et Maeve Reston de CNN ont contribué à cet article.