France : rassemblements anti-Le Pen à travers le pays samedi – Politique

(ANSAmed) – PARIS, 14 AVRIL – Des dizaines de manifestations ont eu lieu samedi en France pour dire « non » à Marine Le Pen huit jours après l’élection présidentielle du 24 avril contre Emmanuel Macron. Plusieurs organisations et syndicats, dont La Ligue des droits de l’Homme, la CGT et le syndicat des magistrats, vont s’unir sous un même slogan : « Contre la droite et ses idées, il n’y a pas de Marine Le Pen à l’Elysée ».

A Paris, le cortège partira à 14h00 de la place de la Nation vers la place de la République. « En rejetant Marine Le Pen, nous rejetons un projet communautaire qui porte atteinte à l’État de droit, contre la République démocratique, sociale et solidaire que nous défendons au quotidien. Il s’agit de dénoncer son programme frauduleux qui frappera durement les plus faibles, les plus défavorisés, les femmes. , les personnes LGBTI ou les étrangers », lit-on dans une note publiée par la Ligue des droits de l’Homme.

Parmi les signataires, l’ordre des avocats français, la Confédération de l’agriculture, les organisations étudiantes Fage, FSE, MNL et Unef, le syndicat Solidaire, l’ONG Oxfam Greenpeace, Amis de la Terre, l’association Attac, Droit au logement, FCPE, MRAP et SOS Racisme. Hier, contre l’hypothèse de Le Pen à l’Elysée. une cinquantaine de sportifs – dont Yannick Noah, Dimitri Payet, Tony Parker et Laure Manaudou – ont également signé l’appel dans le journal Le Parisien. Une centaine d’exposants du monde de la culture, dont l’ancien ministre Jack Lang, dans un texte publié dans Libération ainsi que de grandes institutions juives françaises, comme le Crif, en défense des « valeurs républicaines », se sont également rangés du côté de Macron.

