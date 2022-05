« QUE la réponse est oui [a primeira-ministra deixará funções caso perca as legislativas], et c’était une attitude qui montrait son caractère. Elisabeth Borne est une femme pleinement engagée dans son pays et dans le projet politique du Président de la République. Je ne peux pas imaginer qu’une femme avec ses mots comme elle, ne la retiendrait pas non plus dans ce domaine », a déclaré aujourd’hui Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole du gouvernement de Kalimantan.

Nommé il y a une semaine, le Premier ministre est candidat dans le département du Calvados, en Normandie, où il doit gagner même s’il n’a aucun lien avec la région. C’est la première fois qu’un chef de gouvernement se présente aux élections, risquant de rester à Matignon moins d’un mois, car la perte de cette circonscription législative pourrait signifier le départ prématuré de l’exécutif.

Dans la même situation, il y a plus de 15 ministres qui sont également candidats aux élections législatives, et il y a beaucoup de spéculations quant à savoir s’ils resteront au pouvoir s’ils sont battus aux élections.

La confirmation d’Olivia Grégoire est intervenue aujourd’hui, après que le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement français, qui a également évoqué la question qui a déstabilisé Emmanuel Macron, a accusé le ministre des Solidarités, Damien Abad, de viol. Le ministre nouvellement nommé a refusé cette opportunité.

Le journal en ligne « Mediapart » a annoncé ce week-end les témoignages de deux femmes qui affirmaient avoir été victimes de l’ancien chef adjoint des Républicains désormais entré dans le gouvernement d’Elisabeth Borne. Une des femmes a même tenté de porter plainte à deux reprises, mais les deux plaintes ont été abandonnées.

Olivia Grégoire affirme qu’il y a « tolérance zéro pour les délinquants sexuels condamnés », mais dans le cas de Damien Abad c’est la Justice qui doit enquêter, et jusqu’à présent aucune condamnation n’a été prononcée.

