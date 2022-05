Le premier acte du nouveau gouvernement en France éclipse les allégations de viol

Le site Mediapart a publié samedi un article alléguant que l’ancien chef du groupe parlementaire Les Républicains (LR) aurait contraint deux femmes à avoir des relations sexuelles non désirées en 2010 et 2011. L’une d’elles a pourtant porté plainte contre Abada en 2017. La police clos l’affaire.

Abad, qui a été transféré dans son gouvernement par le président français Emmanuel Macron, a nié les allégations. L’homme politique nie tout acte répréhensible. Il a ajouté qu’une maladie articulaire grave avec laquelle il est né l’empêchait physiquement d’effectuer cette procédure. « Les actes sexuels ne peuvent se produire qu’avec l’aide et l’assistance de mon partenaire et l’accusation par l’une des femmes que je pourrais intoxiquer, infecter, déshabiller et violer une femme inconsciente est tout simplement inconcevable et dégoûtante », a-t-il déclaré.