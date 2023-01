eFotbal.cz » Etranger: Premier League, LaLiga, Ligue 1 commence. Coupe de la Ligue anglaise : City – Liverpool ! Derby slave

Il y a 24 jours, 27.12.2022 10:04

Pavel Prochazka

photo: Manchester United

À l’étranger

PROGRAMMES TV

Après la Coupe du monde 2022 au Qatar, plusieurs compétitions de championnat ont eu lieu pendant les vacances. Le programme télévisé des fêtes est aussi riche qu’il ne l’a pas été depuis longtemps. La Premier League anglaise (Channel+Sport) ainsi que les deuxième, troisième et quatrième ligues anglaises (toutes Premier Sport 1) étaient au programme pour certaines manches, la Liga espagnole (Nova Sport 3 et Nova Sport 4), la première et la la deuxième ligue française (Nova Sport 1 et Nova Sport 2), la Ligue portugaise, la Ligue belge (les deux Arena Sport 1), la Ligue écossaise (Premier Sport 1) et la Ligue turque (Sport 1 et Sport 2).