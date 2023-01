Mission Sudètes Lord Runciman : Pourquoi un diplomate britannique écouterait-il les nazis ?

Selon Hitler, les Sudètes doivent être rendues au Reich. On pensait que les tactiques séparatistes du dirigeant nazi et de ses admirateurs de l’Allemagne des Sudètes provoquaient autant de troubles que possible dans les zones frontalières. Dans le langage courant : plus il y a de victimes, meilleure est leur politique. De cette manière cruelle, ils voulaient montrer que la coexistence des deux pays était impossible en Tchécoslovaquie.. Il était essentiel pour le succès des ambitions d’Hitler que le chaos causé par l’Allemagne des Sudètes reçoive une attention internationale. Le reste du monde devrait se sentir désolé pour les nationalités minoritaires pauvres et accepter l’interprétation dont elles ont souffert sous la domination tchèque.

Sage décision

En pratique, cette stratégie se manifeste différemment. En augmentant les revendications d’autonomie sur la scène intérieure tchécoslovaque. Provocation et armement éventuel des combattants directement dans les villes et villages frontaliers. Mais la diplomatie devrait également jouer un grand rôle. Il a pris ce travail personnellement Leader allemand des Sudètes Konrad Henlein. À partir du milieu des années 1930, cet ambitieux responsable sportif et homme politique a commencé à se rendre régulièrement à Londres et à gagner des partisans.

Il est venu pour la première fois dans la ville sur la Tamise en 1935 et a essayé d’apparaître comme un citoyen sobre et véritablement européen. Il voulait donner l’impression qu’il était pour la paix et essayait donc d’empêcher la radicalisation de sa nation. Il a donné l’impression qu’il faisait partie de ces modérés et que l’avenir pourrait être bien pire si l’Occident ne l’écoutait pas. De cette façon, il avait l’intention de gagner le soutien des revendications de la minorité nationale allemande en Tchécoslovaquie. Et il a réussi. Henlein a également gagné la sympathie à l’étranger dans les cercles anti-nazis.

Campagne difficile

Lors de son séjour à Londres en 1938, Henlein rencontre également l’ambassadeur tchécoslovaque Jean Masaryk et faites comme si le fossé infranchissable n’avait pas été creusé. Cependant, de Henlein, cela ressemblait plus à un match pour les deux parties. A cette époque, la campagne de propagande battait déjà son plein. Les politiciens britanniques ont reçu des documents imprimés destinés à influencer leur opinion sur les opinions et les demandes des Allemands des Sudètes. Les partisans du Reich ont utilisé tous les contacts personnels possibles pour amener la presse à se ranger du côté de ceux qui critiquaient les conditions en Tchécoslovaquie.

Certains articles couvrent même le sujet de manière cohérente. Ce n’est pas du tout un hasard. Il n’y a aucun doute sur qui tire les ficelles. Après tout, par exemple, la convention du Parti allemand des Sudètes qui devait se tenir fin mars a été reportée parce que les responsables devaient d’abord se rendre à Berlin pour une réunion. Les demandes apparemment authentiques des gens ordinaires des Sudètes étaient en fait des politiques soigneusement pensées par Adolf Hitler et son entourage.. La coexistence tchèque et allemande le long de la frontière a été délibérément torpillée.

Autonomie

Que demandaient les Allemands des Sudètes ? Les revendications de Karlovy Vary présentées au congrès du Parti allemand des Sudètes sont rapidement suivies d’un mémorandum qui n’a qu’un seul but : rompre l’unité tchécoslovaque. Seuls les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et des Finances sont laissés au pouvoir central. D’autres ministères ont été laissés directement entre les mains de groupes nationaux – allemands, tchèques, slovaques, hongrois et polonais.. Sur cette note, bien sûr, beaucoup ont entendu, c’est pourquoi lorsque la nouvelle a été annoncée mission dirigée par Dieu ira en Tchécoslovaquie par Runcimanil a également suscité des espoirs parmi les politiciens et les journalistes slovaques.

En bref, l’Allemagne n’est pas la seule à vouloir changer les organisations étatiques. Peut-être que personne en Europe ne doutait que la Tchécoslovaquie multinationale était le détonateur qui pourrait déclencher une nouvelle guerre mondiale. Les dirigeants européens tentent d’empêcher cela. L’Amérique avec la bouche du président Roosevelt il révèle l’alibi de Salomon : les États-Unis soutiendront la politique du Premier ministre britannique Trésorier.

Opportunité pour la paix

En 1938, Berlin, et non Prague, tirait déjà le bout d’une corde imaginaire. Le choix de Lord Runciman comme négociateur n’a certainement pas été influencé uniquement par le fait qu’il était un ami proche du Premier ministre britannique et un homme d’affaires influent. Il devait être accepté par Hitler. Quel est l’homme entre les mains duquel l’Europe place les négociations qui peuvent décider de la paix ou de la guerre ? Lord Runciman ne s’intéressait pas à la Tchécoslovaquie jusque-là. Il a hérité de l’entreprise de construction navale de son père et a considérablement élargi l’empire familial. De plus, lui et ses proches étaient à la tête des principales maisons bancaires. Ils se classeraient très haut sur la liste des riches du Royaume-Uni.

Mais il avait aussi des objectifs politiques. Il est passé de vice-président à président ministériel, et pas un seul. Il alternait les villégiatures. En 1934, son nom est apparu dans un scandale politique – il a été décidé que l’Angleterre vendrait l’avion à l’Allemagne, ce qui signifierait une violation du traité de paix de Versailles. Après tout, l’Allemagne n’avait aucune raison de protester que c’était elle qui était venue à Prague pour négocier la question allemande.

L’enthousiasme à Prague est en baisse. Au départ, on pensait que la France impliquerait également ses diplomates en Tchécoslovaquie, mais finalement elle a été d’accord avec Runciman. Les Britanniques ont fait croire que les Tchécoslovaques, avec les Allemands, avaient eux-mêmes demandé sa libération.

Ils montrent les dents

La Tchécoslovaquie était considérée dans les cercles diplomatiques comme la plus faible des deux parties, et on espérait tacitement que Prague ne causerait pas de problèmes. Président Bénéfices il n’avait pas vraiment le choix. Néanmoins, nous avons au moins quelques attentes prudentes pour la mission. En revanche, Hrad a été acculé lors des négociations avec Runciman. Des nouvelles claires viennent d’Angleterre que nos alliés insulaires ne sont pas prêts pour la guerre. Autrement dit : il n’allait pas se brûler les doigts pour l’unification de la Tchécoslovaquie et la nécessité d’apaiser l’Allemagne des Sudètes.

Une carte postale de propagande d’époque célébrant la prise des Sudètes par Hitler.

Lord England est arrivé dans une situation quelque peu inconfortable. L’Allemagne a mis en scène un prologue digne de tout le théâtre. En même temps, ce mot n’est pas exagéré, car les nazis, comme vous le savez, aimaient le théâtre et la flamboyance. Déjà fin juillet, le soi-disant turnfest a lieu à Wrocław – une grande réunion sportive à laquelle participent des dizaines de milliers de stagiaires des Sudètes. Quelle somme ! Leurs compétences travaillent sur la tournée. Alors qu’ils faisaient la queue devant les gradins, ils criaient des slogans à Hitler exigeant un retour « chez eux », dans le Reich.

Bien sûr, l’exercice vient en dernier. Des tests de performance des membres de l’organisation armée Henlein, y compris des tirs à la mitrailleuse effectués sous la direction de membres des forces armées allemandes, font partie du festival. Parmi la population tchèque vivant à la frontière, cela ne fait qu’ajouter à la peur de l’avenir.

Ultimatum

La menace de guerre plane dans l’air. Jusqu’à présent, les Henlein ont essayé de traiter les invités anglais de Runciman avec autant de cordialité que possible. Ils n’ont certainement pas lésiné sur le spectacle. Ils veulent faire une impression et prendre son parti – même si ce n’est qu’inconsciemment. Ils l’ont escorté à travers des villes frontalières décorées. L’un des adhérents du mouvement allemand des Sudètes , Max Hohenlohe-Langenburg a mis à disposition son château Červený Hrádek pour la rencontre de Henlein avec Runciman. On raconte que même les employés du manoir les y saluaient en levant la main droite. Et dans la salle de réunion ? Il y a une carte de la Tchécoslovaquie sur la table, sur laquelle les participants peuvent s’appuyer et apprécier leur rôle dans la détermination du destin géopolitique de tout le continent.

Au cours de la réunion, un autre membre de la famille est apparu dans le château – Stefanie von Hohenlohe, auparavant actif à Londres, où il a contribué à la publication d’articles anti-tchécoslovaques dans la presse britannique. Ses adversaires politiques ont une étiquette bien connue pour son rôle – le mot espion peut être exagéré.

La situation s’est aggravée pendant le séjour de Runciman en Tchécoslovaquie. L’homme politique britannique craignait même qu’Hitler n’utilise les émeutes des Sudètes comme prétexte pour une frappe militaire rapide contre la république. Quelque chose doit être fait. Le Premier ministre britannique proposa une rencontre privée avec Hitler. Ce qui a suivi était l’attente tendue d’une réaction de Berlin. Le 14 septembre, l’approbation est venue d’Allemagne et Runciman a reçu l’information immédiatement. Il n’était pas sûr si ses services seraient nécessaires ou s’il resterait un spectateur passif. La nervosité montait, d’autant plus que Runciman devait être prêt à se rendre à Berchtesgaden et à assister à une réunion en personne avec le chef en cas de demande urgente.

Effondrement

L’avenir, ce n’est pas seulement nos frontières qui sont décidées, mais la paix mondiale et la menace d’un conflit sanglant sont en jeu. Hitler a reçu Chamberlain dans l’après-midi du 15 septembre. On espérait qu’il y aurait plusieurs jours de négociations, mais Hitler décida de prendre le risque et voulait un résultat immédiat : sécession et contrôle de la frontière. Soit ils sont d’accord, soit il n’y a rien à négocier ! Ce n’était pas ce que Chamberlain avait espéré. Sa suggestion qu’ils la commentent jusqu’au lendemain n’a pas été prise au sérieux par les dirigeants nazis.

Contrairement aux attentes, la rencontre avec Hitler s’est terminée le même jour et n’a abouti qu’à un seul vainqueur. L’ultimatum a célébré la victoire sur la diplomatie et il est devenu clair qu’Hitler n’était pas un gentleman. On dit que lorsque Hitler a décrit sa rencontre avec Chamberlain à ses associés, il n’a pas hésité à montrer sa joie et son triomphe en frappant dans ses mains.. Même lui ne s’attendait probablement pas à ce que ce soit aussi facile.

Tendu et peut-être épuisé, Runciman entend de nouvelles instructions du récepteur téléphonique : rencontrer le Premier ministre le lendemain à Londres. Alors finalement ? Est-ce tout en vain? Au lieu d’aller en Allemagne pour de nouvelles négociations, Runciman a dit au revoir au Château de Prague. Il savait que sa mission avait échoué. Mais il ne voulait pas abandonner si facilement. Au moins, il a fait ce qu’il pouvait sur le plan formel. Le 21 septembre, il a envoyé une lettre à Benes et Chamberlain suggérant des solutions possibles à la situation. À cette époque, cependant, des étapes diplomatiques avaient déjà conduit à l’accord de Munich, et la mission Runciman était simplement une impasse dans l’histoire.