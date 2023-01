Le Pentagone a reçu plusieurs centaines de nouveaux rapports d’observations d’OVNI

AARO a été fondée cette année après avoir passé plus d’un an à remarquer des objets volants non identifiés que les pilotes militaires ont vus mais sont parfois réticents à signaler de peur d’être méprisés.

En mai dernier, le Congrès a tenu sa première audience sur le sujet depuis plus d’un demi-siècle. Un certain nombre de membres ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’il s’agisse d’un objet extraterrestre ou peut-être d’une nouvelle technologie inconnue utilisée par la Chine, la Russie ou un autre adversaire potentiel, cela pourrait poser un risque pour la sécurité.

Le secrétaire adjoint à la Défense pour le renseignement et la sécurité, Ronald Moultrie, a déclaré que rien n’avait encore été trouvé qui conduisait à croire que l’un des objets était d’origine extraterrestre. Mais tout système non autorisé dans l’espace aérien américain est une menace pour la sécurité, a-t-il déclaré.

Le directeur de l’AARO, Sean Kirkpatrick, a ajouté qu’il existe de nombreuses nouvelles technologies introduites par les États-Unis et la Chine qui pourraient être confondues avec des ovnis. Il pourrait s’agir, par exemple, de futurs bombardiers et chasseurs, mais aussi de drones ou de missiles hypersoniques dotés d’une technologie furtive, ce qui devrait les rendre difficilement détectables par les radars.

AARO coordonne ainsi ses activités avec le Pentagone, notamment avec le département américain de la Défense, et les services de renseignement afin d’obtenir des informations sur les caractéristiques de la technologie américaine et ainsi pouvoir écarter ces avions ou drones, écrit l’AP.

Selon The Independent, en avril, des représentants du département américain de la Défense ont mis en garde contre le potentiel de collisions extrêmes appelées débris spatiaux (dans ce cas, il s’agit de milliers de débris de satellites et d’autres objets défectueux, littéralement lancés dans l’espace par des humains – ndlr) pourrait laisser des débris en orbite pendant des dizaines de milliers d’années.

Actuellement, plus de 25 000 débris spatiaux de plus de 10 centimètres et 600 000 à 900 000 objets non observés sont en orbite autour de la Terre, ce qui peut présenter un risque pour les satellites opérant en orbite terrestre et pour les astronautes à bord des engins spatiaux.