Des armes américaines sont tombées entre les mains des islamistes en Syrie

Un groupe de rebelles syriens entraînés et soutenus par l’armée américaine a remis six camionnettes, des munitions et d’autres équipements militaires au Front islamique Nosra, qui revendique son affiliation à l’organisation terroriste Al-Qaïda. C’est ce qu’a fait savoir vendredi le porte-parole du commandement central des forces armées américaines au Moyen-Orient, Patrick Ryder.

Le groupe, appelé les Nouvelles forces armées syriennes (NSF), ou 30e division, a remis des véhicules et des munitions à la milice islamiste An-Nusra en échange d’un passage sûr sur son territoire, a indiqué l’armée dans un communiqué.

« Si ces rapports sont exacts, il s’agit d’une violation profondément troublante des directives du programme de formation et d’équipement (rebelles syriens, que les États-Unis classent comme l’opposition modérée) », a déclaré Ryder, selon Reuters. Selon lui, des membres formés de la NSF ont été remis aux médiateurs d’An-Nusra le 21-22. Septembre était d’environ un quart de l’équipement qu’ils ont reçu d’Amérique.

Le rapport est le dernier signe des difficultés rencontrées par les États-Unis et leurs alliés pour former des combattants syriens contre les islamistes. Les États-Unis ont commencé à former des rebelles syriens en mai, comptant sur le fait que 5 400 personnes bien choisies y passeront chaque année, qui pourront ensuite être utilisées pour des combats au sol en Syrie.

Ils veulent combattre le gouvernement

Cependant, de nombreux candidats sont exclus lors du processus de sélection parce qu’ils ne conviennent pas. Des rapports antérieurs indiquaient qu’il n’y avait pas suffisamment de recrues pour la formation et beaucoup rejetaient la condition selon laquelle ils combattaient des radicaux islamiques, et non le régime du président Bashar al-Assad.

Dans le premier groupe formé, on estime qu’il y a environ 60 membres modérés de l’opposition. An-Nusra a kidnappé plusieurs d’entre eux au cours de l’été, en libérant progressivement certains et avertissant les autres rebelles de ne pas rejoindre le programme américain. La 30e division a identifié plus tard les membres d’An-Nusra comme des frères.

Attentes non satisfaites

Le général américain Lloyd Austin, qui supervise les troupes américaines au Moyen-Orient, a déclaré la semaine dernière au Congrès que le programme américain de formation des rebelles syriens n’avait jusqu’à présent pas répondu aux attentes et que seule une poignée de Syriens entraînés combattaient désormais.

La sous-secrétaire américaine à la Défense, Christine Wormuth, a déclaré au Comité des forces armées du Sénat qu’il y avait environ 100 à 120 insurgés dans le programme. Un autre responsable américain a déclaré à Reuters que le programme de formation était en cours de réévaluation, ce qui pourrait entraîner des réductions et des modifications du concept.

L’opposition modérée syrienne, qui a commencé à se battre contre Assad en 2011, s’est alliée à des groupes musulmans radicaux comme Al-Nusra ou l’État islamique (EI). Ce qu’ils veulent, c’est obtenir le territoire qu’ils géreront selon la loi islamique.