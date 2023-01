L’homme le plus fort du monde contre le meilleur grappler d’aujourd’hui. Le pouvoir est inutile aux géants de Game of Thrones

Amérique Gordon Ryan il est sans aucun doute le meilleur grappler là-bas. Il a étudié le jiu-jitsu brésilien sous la direction du légendaire entraîneur John Danaher, et à l’âge de 27 ans, il a beaucoup accompli – il est devenu cinq fois champion de l’ADCC (la compétition de grappling la plus prestigieuse organisée tous les 2 ans), deux fois champion de le n°-Gi IBJJF et quadruple champion du prestigieux tournoi EBI.

Le fait que Ryan ait gagné n’était pas aussi excitant que la façon dont il l’a fait. Il n’a donné aucune chance à ses adversaires d’élite et les a dominés du début à la fin. De plus, lui-même n’était pas rien et était devenu un homme fort de cent kilogrammes au cours des dernières années.

Cependant, hier, il a expérimenté ce que c’était que de combattre quelqu’un de beaucoup plus grand et plus fort. A l’entraînement, il a rencontré Hafthor Bjornssonun homme fort islandais, autrefois l’homme le plus fort du monde, et aussi un acteur qui a joué le personnage emblématique d’Horus dans Game of Thrones.

L’homme fort islandais pèse environ 150 kg, donc même le Ryan de 100 kg ressemble à son petit frère à côté de lui. Cependant, il est une fois de plus démontré que la puissance sans technique ne signifie pas grand-chose. Les deux combattants se sont livrés à des combats amicaux, et bien que Ryan ait commencé à être cloué au sol, en quelques secondes, il a inversé la position en utilisant sa « garde papillon » et s’est retrouvé au-dessus du géant islandais. Il répéta cela quelques instants plus tard, et alors que Hafthor se levait, il le ramena au sol, où il le contrôla de manière experte.

« J’ai vraiment affronté les meilleurs et il m’a un peu rabaissé. Martin et moi avons eu la chance de rattraper Gordon Ryan alors qu’il avait sa dernière séance d’entraînement avant le match de demain. J’aime essayer de nouveaux sports et c’est génial. J’espère voir Gordon détruire l’opposition demain. Ce mec est à un autre niveau ! Hafthor a écrit sur sa vidéo Instagram.

Gordon Ryan se battra en fait aujourd’hui contre un autre grand grappler et combattant de MMA, Vinny Magalhaes. La bataille sera d’autant plus féroce que Magalhaes est l’un des rares grapplers à avoir battu Ryan.

Strongman lui-même, Bjornsson n’est pas étranger aux sports de combat. Au printemps de cette année, il a testé sa force sur le ring avec un autre homme fort et grand rival, Eddie Hall, où il a gagné sur des points assez convaincants après six rounds. Auparavant, il avait disputé trois matchs et totalisé 2 victoires et 2 nuls. Cependant, il a récemment annoncé sa retraite de la boxe et nous ne le reverrons peut-être plus.

Il n’est pas non plus étranger au grappling, et il y a deux ans, il a partagé une vidéo YouTube dans laquelle il est en compétition avec la ceinture noire brésilienne de jiu-jitsu Jash Palmer. Là, cependant, sa force et son poids se sont avérés être le facteur déterminant, et Palmer a finalement riposté lorsque Hafthor l’a littéralement cloué au sol et qu’il ne pouvait plus respirer sous lui.

Bjornsson s’est également battu avec le combattant islandais de l’UFC Gunnar Nelson il y a un an. Il combat dans la catégorie des poids welters, et même si Hafthor ne va pas particulièrement mal, il s’avère que sa force ne va pas l’aider ici, et Gunnar va mieux malgré son handicap physique.