Zeman nettoie les tiroirs : De quoi ont-ils peur lorsqu’ils emménagent dans le bungalow. Et va-t-il abandonner les Highlands ?

Le président a également parlé de ce que seraient ses adieux au bureau. La modératrice Vera Renovica a demandé si elle remettrait une lettre personnelle à son successeur, comme c’est la coutume aux États-Unis.

« Je n’exclus pas que j’écrive une fortune, mais donner au prince un conseil dont je ne suis moi-même pas responsable en tant que futur retraité, je ne le ferais probablement pas. Après tout, tout futur président peut savoir, pour mieux ou pire, ce que je fais. » en tant que président lui-même et apprendre de lui, à la fois dans un sens négatif et positif. » présenté au programme Lightning With the President à Lány.

Je ne partirai pas en politicien vaincu

Zeman pensait qu’il pourrait abandonner son poste sans rancune ni amertume. « Si je pars en politicien perdant, il restera un peu d’amertume en moi. Mais quand je récapitule 30 ans de politique, la perte n’en est qu’une », a-t-il ajouté. dit l’ancien président.

« J’aurai certaines complications, je devrai retirer les livres que j’ai reçus de Ropes and Castle, que je vais emménager dans ma maison. Voici des coffres et des coffres et des objets », dit-il avec un sourire. Il a ajouté jusqu’à présent il a nettoyé les tiroirs de Lany, mais ce n’était qu’environ un pour cent.

Zeman serait appelé président pour le reste de sa vie. Selon Zeman, il serait plus logique qu’une personne devienne présidente non seulement à vie, mais aussi à titre posthume.

« Dans certains pays sans nom, ils exposent votre momie et des visiteurs d’État viennent vous rendre hommage. Je ne suis pas président à vie ou à titre posthume, et j’observe la tradition française selon laquelle les anciens présidents sont appelés présidents, les anciens ministres sont appelés ministres. Je prends c’est par respect du goût, « déclaré

Le chef de l’Etat a réitéré qu’il lirait de beaux livres, qu’il serait entouré de sa famille et qu’il espérait qu’il ne finirait pas sa vie gravement malade. « Alors je serai heureux, satisfait, un jour je mourrai et viendrai à mes funérailles nationales et en ferai un rapport, » il ajouta.

Rencontres avec les employés, concerts et voyages en Serbie

Zeman pourrait perdre le prix de l’État, car les sondages du Parlement montrent que les députés et les sénateurs ne le lui donneront pas et que le nouveau président devra le faire..

« Je n’ai pas pu dormir de la nuit à cause de ça,Zeman éclata de rire. Il a déclaré qu’il appréciait personnellement hautement l’Ordre d’honneur qui lui a été présenté par le président d’Israël.

« Je ne suis pas Anton Špelec, un tireur d’élite. Je ne demande pas : donnez-moi une médaille. Dommage, comme si Pierre Paul a reçu Ztohoven avec un drapeau volé », tu creuses.

Le chef de l’État a révélé qu’il y avait eu plusieurs réunions d’adieu pour les employés de Lán et le palais. « Pour le concert, il se prépare fin février. Ce sera un adieu. Sinon, je ferais beaucoup de choses routinières. J’irai en Serbie, où je recevrai le président de l’Autriche. Il y a des dizaines de ces choses. Jusqu’à la fin de mon mandat, j’exercerai mes fonctions habituelles,Zeman a continué.

Abandonnerait-il les Highlands ? Seulement partiellement

Zeman a confirmé qu’il était approuvé et qu’il avait un numéro d’identification. « Les meubles sont pesés » il a révélé. Il se moque du fait que lorsqu’il arrive dans un endroit avec de longs couloirs, tout le monde doit « toquer » et il se laisse poussert.

Il voudrait aussi voir le fort dans les Highlands, et il y avait aussi un livre. « Je n’y allais que l’été, j’y faisais du ski de fond l’hiver, et ce n’est plus possible » il ajouta.





Le président Miloš Zeman retourne à Veselský rybník en bateau (8/8/2020) | Jiří Ovčáček / Facebook



A la fin de l’événement, il a adressé un message aux électeurs. « Allez aux urnes et visez le taux de participation le plus élevé possible dans votre propre intérêt. Non seulement en ne participant pas aux élections et en jetant des bulletins blancs, vous faites preuve de votre propre lâcheté, que vous ne voulez pas admettre, mais aussi de renoncer à la possibilité d’avoir un impact. » déclara que ce serait une capitulation. « La liberté sans le droit au libre choix n’est pas la liberté, mais une dictature mal voilée », a-t-il ajouté.