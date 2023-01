Alors que l’Argentine a facilement battu la Croatie 3-0 en demi-finale, la France, championne en titre, a eu plus de mal contre le Maroc malgré sa victoire 2-0. « Si le Maroc y arrive, ce sera une histoire incroyable. Quoi qu’il en soit, ça pourrait aller. Il y avait en fait deux équipes les plus fortes en finale, qui le méritaient », a déclaré l’ancien défenseur de l’équipe nationale Jan Rajnoch.

« La France a montré un haut niveau de performance depuis le premier match, elle est allée en finale sans aucun doute. Sauf pour le match contre la Tunisie, où le remplaçant a eu sa chance. Le début du tournoi ne s’est pas bien passé pour l’Argentine « , puis ils ont commencé à jouer plus modestement, ils ont changé leur formation et leurs performances. Messi s’améliore. Ils ont montré qu’ils avaient des atouts, même si personnellement je préfère le Brésil parmi les équipes sud-américaines », a ajouté l’entraîneur yéménite Miroslav Soukup.

Il a été surpris que le Maroc joue avec trois défenseurs contre la France. « L’entraîneur veut surprendre l’adversaire avec quelque chose. S’il réussit, ce sera un geste magique et fantastique, et tout le monde écrira sur son courage et sur la façon dont il a surpris la France en demi-finale de la Coupe du monde. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. s’entraîner pour lui », a déclaré l’entraîneur vice-champion du monde tchèque de 20 ans depuis 2007.

Rajnoch a favorisé l’équipe africaine en demi-finale. « Ils ont montré non seulement une excellente défense, mais aussi une offensive. C’était un bien meilleur football que lors de la première demi-finale, lorsque la Croatie a facilité la tâche à l’Argentine. Le Maroc a eu une grande chance et ne l’a pas du tout donnée gratuitement à la France. « , a déclaré l’ancien stoppeur Mladá Boleslav och Slovácka.