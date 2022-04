Décès du chanteur et compositeur cubain Lázaro García

Mexico. L’auteur-compositeur-interprète Lázaro García, l’un des fondateurs du mouvement Nueva Trova à Cuba, est décédé dans sa ville natale de Cienfuegos à l’âge de 74 ans et restera dans les mémoires pour son travail, marqué par des poèmes d’amour, qui montrent sa noble âme et engagement envers les valeurs nationales les plus élevées.











Dans une interview accordée à ce journal, l’interprète de « Ce sera toujours l’amour », a déclaré que le Mexique et Cuba ont de nombreux points de contact historiques partout, en dehors des aspects musicaux et culturels. Photo de Rodrigo Hernández





García a assuré : Maintenant, les jeunes viendront, qui ont beaucoup de chansons, avec de la poésie et plus d’influence que lorsque nous avons commencé ; il y a plus de rythmes, mais les thèmes sont différents, bien sûr, à mesure que les temps changent. Chaque époque a besoin d’un langage. Les critiques sont toujours dirigées contre le gouvernement. La chanson, trova, a toujours été controversée, toujours critique. Il arrive que les gens sachent ce qui est diffusé, mais il y a une série de chansons, bien sûr très valables, qui font des observations sur la façon dont leur réalité, leur souffrance, va changer.

L’auteur-compositeur-interprète est né le 31 décembre 1947 dans cette ville, à 245 kilomètres au sud-est de La Havane, et dans sa carrière artistique, il a parlé avec des personnalités de la musique cubaine telles que Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente Feli, Noel Nicola et Sara González. , entre autres. .

Parmi ses principales récompenses, il a honoré le Grand Prix du Concours de musique cubaine Adolfo Guzmán, en 1984. Pendant plus d’un demi-siècle de vie artistique, il est apparu sur scène au Mexique, au Costa Rica, en Colombie, en Équateur, au Pérou, en Espagne, en France et Bolivie, pays de ce dernier où en mai 1980 il a été capturé par des membres du gouvernement militaire du général Luis García Meza.

En 2008, Lázaro García déclarait dans une interview à ce journal : « Combien d’artistes cubains viennent au Mexique pour réussir ? Ce pays a été un tremplin pour Bola de Nieve, César Portillo de la Luz, Rita Montaner… Le Mexique et Cuba ont partout des points de contact historiques. José Martí, notre héros national, a ici une deuxième patrie. José Antonio Mella a trouvé refuge et il a été tué ici sur ordre du gouvernement Machado, mais Fidel Castro, Ernesto Que Guevara ».

Cela signifie que le Mexique, a-t-il poursuivi, malgré tous ces aspects musicaux et culturels, a une alliance historique étroite avec Cuba, qui est soutenue par la position de solidarité qu’elle avait devant l’Organisation des États américains lorsque toutes les nations se sont séparées de l’île. Au-delà, il y a une communion affective, car nous avons beaucoup en commun.

Annonçant le décès d’aujourd’hui, le Comité provincial de l’Union cubaine des écrivains et des artistes, à Cienfuegos, qui était également l’un des initiateurs, a déclaré que le groupe regrettait profondément l’incident.

Miguel Díaz-Canel, président de Cuba, a pleuré la mort de l’auteur-compositeur-interprète. Adieu au grand chanteur Lázaro García, un Cienfuegos cubain, dont l’œuvre, marquée par des poèmes d’amour, exprime sa noble âme et est également attachée aux plus hautes valeurs patriotiques, a souligné le président sur son compte Twitter.

Pendant ce temps, Alpidio Alonso Grau, ministre cubain de la Culture, se lamente : La douleur profonde a provoqué le départ du grand chanteur Lázaro García. Sa sensibilité et son talent, ainsi que son humilité et son engagement envers la Révolution, lui ont permis de forger des œuvres uniques d’une grande valeur pour la musique et la culture cubaines. Nos condoléances à ta famille et tes amis.

Parmi les commentaires de regret se multipliant sur les réseaux sociaux, Casa de las Américas a écrit : « Le chanteur Lázaro García est décédé ce vendredi matin. Nous sommes honorés par sa présence, son amitié, son dévouement généreux à la chanson, à la musique cubaine. Quelle profonde tristesse. Avec lui, nous avons appris que l’amour sera toujours là.

Un autre message souligne qu’il était un musicien extraordinaire et un meilleur être humain et qu’il restera dans les mémoires comme un révolutionnaire complet et un exemple d’artiste engagé, et avec lui, nous apprenons que l’amour sera toujours là.

(Avec des informations de Prensa Latina).