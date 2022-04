L’Occitane : La marque de cosmétiques française fait demi-tour, la Russie part enfin aussi

La ministre écossaise Nicole Sturgeon a déclaré en réponse à l’annonce faite samedi par le ministère russe des Affaires étrangères que : « Poutine est un criminel de guerre » et c’est « L’Ecosse s’est engagée à prendre les mesures les plus fortes possibles pour isoler et punir son régime. »

Selon Sturgeon, il faut veiller à ce que ceux qui défendent la liberté et la démocratie travaillent ensemble pour garantir la fin du régime Poutine et de son réseau d’oligarques.