Comprendre le conflit (XLVIII) : la haine après le mal

Cinq points pour comprendre ce qui se passe en Europe de l’Est – et ce qui peut changer la vie de chacun d’entre nous.

1 – « RIEN QUE LA HAINE POUR L’ARMÉE RUSSE »

Après avoir visité Bucha, l’une des villes martyres de cette guerre, le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a lancé une diatribe émouvante : « Je suis parti d’ici uniquement avec la haine des soldats russes. QUE Bbc, il a ajouté : « Ce n’est pas moi, c’est la Russie. Ils n’auront plus l’occasion de me parler. » Zelensky a accusé le président russe Vladimir Poutine et toute l’armée russe, « de haut en bas », de « crimes de guerre ». Dans cette interview, Zelensky a également évoqué la situation à Marioupol, où il estime que des dizaines de milliers de personnes sont mortes et que de nombreuses autres sont portées disparues. «Nous avons des informations selon lesquelles, en plus des dizaines de milliers de morts, de nombreux sont portés disparus. Nous savons que leurs documents ont été changés, qu’ils ont reçu des passeports russes et qu’ils ont été emmenés dans la campagne russe, certains à la campagne, d’autres dans les villes. Personne ne sait ce qu’il est advenu de ces personnes. Personne ne sait combien ont été tués. »

2 – « LES MOTS CLÉS SONT : ‘MAINTENANT' »

Zelensky, dans une interview à la BBC, a de nouveau critiqué les pays européens pour continuer à acheter du pétrole russe, les accusant de « faire de l’argent avec le sang des autres ». Les critiques du dirigeant ukrainien portent sur deux pays européens, qu’il accuse de violer le consensus européen des 27, qui est encore à quelques semaines, autour de cette guerre : la Hongrie et l’Allemagne. Le président ukrainien a accusé Budapest et Berlin d’essayer d’empêcher un embargo sur les ventes d’énergie à la Russie, qui, selon la BBC, devrait générer cette année 326 milliards d’euros grâce à l’accord. « Certains de nos amis et partenaires comprennent que c’est une autre époque, que ce n’est plus seulement une question d’affaires et d’argent. C’est une question de survie ». Zelensky a également appelé les pays alliés à approvisionner l’Ukraine en armes plus rapidement : « Les États-Unis, le Royaume-Uni, certains pays européens essaient d’aider et d’aider. Mais nous avons encore besoin d’eux de plus en plus vite. Le mot clé est ‘ maintenant maintenant’ ‘. »

3 – AMBASSADE DE FRANCE EN UKRAINE RETOUR A KIEV

La France avait déplacé son ambassade en Ukraine en février de Kiev à Lviv, quelques jours avant le début de l’invasion russe. Ce retour renforcera la conviction que la Russie ne sera pas en mesure de menacer à nouveau Kiev dans un avenir proche, ce que la République tchèque a fait hier, par exemple. Les États-Unis évaluent actuellement l’opportunité de renvoyer leur ambassade en Ukraine à Kiev. Une manœuvre diplomatique qui pourrait toutefois subir un revers, selon les événements des dernières heures.

Kiev a été la cible d’un bombardement ce vendredi matin, qui s’est soldé par une puissante explosion jamais vue depuis que les troupes russes ont quitté la périphérie de la capitale ukrainienne il y a environ deux semaines. Moscou a déclaré avoir touché des infrastructures dans la capitale qui fabriquent et réparent des missiles ukrainiens. Un mécanicien local a déclaré à Reuters qu’il avait entendu trois explosions qui avaient déclenché l’incendie.

4 – MISSION FAR D’ATTAQUER MARIUPOL

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a utilisé des missiles à longue portée pour attaquer la ville de Marioupol, a déclaré aujourd’hui le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandr Motuzyanyk. La ville portuaire de Marioupol, sur les rives de la mer d’Azov, est l’un des principaux objectifs de la Russie pour prendre le contrôle complet de la région du Donbass et former un corridor terrestre à l’est du pays depuis la péninsule de Crimée, qui a été annexée en 2014. Au moins sept personnes ont été tuées et 34 blessées dans des bombardements russes dans le quartier résidentiel de Kharkiv, a annoncé aujourd’hui le gouverneur de la région du nord-est de l’Ukraine, a rapporté l’AFP. « Les occupants ont ouvert le feu sur l’un des quartiers résidentiels de la ville de Kharkiv. Malheureusement, 34 personnes ont été blessées, dont trois enfants, et sept personnes sont décédées, dont un enfant de sept mois.

5 – LETTRE DE SILUANOV A PAULO GUEDES

Moscou reconnaît l’impact des sanctions : la Russie demande l’aide du Brésil au FMI, à la Banque mondiale et au G20. La lettre du ministre russe des Finances Anton Siluanov à son homologue brésilien Paulo Guedes, divulguée par « Globo », soulignait la demande de Siluanov que le gouvernement de Brasilia aide Moscou à faire face aux sanctions, tout en maintenant un « travail constructif ». Face aux sanctions annoncées et aux alternatives que les pays européens cherchent à construire sur la dépendance énergétique de Moscou, la Russie a annoncé un pas plus que prévu : profiter de l’enjeu pour renforcer l’alliance asiatique qu’elle a bâtie – ce qui accroît encore l’importance de voir signaux de Pékin et de New Delhi sur l’alignement supposé qu’ils entretiennent plus ou moins avec Moscou.