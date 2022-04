« Soyez prêt à tout scénario… » : le pessimisme de Macron

Il n’y a aucune possibilité d’obtenir une trêve à court terme pour le conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine : c’est un aveu sévère du président français Emmanuel Macron qui, avant de participer à un sommet avec les dirigeants de l’UE tenu au château de Versailles, a admis qu’il n’avait pas réussi à obtenir un cessez-le-feu.

Actuellement, il n’y a pas de solution diplomatique

Juste ce matin des nouvelles de plusieurs appels téléphoniques entre Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Les appels téléphoniques sont destinés à arriver à une cessation immédiate des hostilités. Pourtant, rien n’y fit, et le président français s’est montré pessimiste devant la presse. « J’ai dit à France que j’étais inquiet, pessimiste, je ne voyais pas cessez-le-feu dans les jours suivants » a déclaré Macron, expliquant qu’il ne voyait pas de solution diplomatique pour le moment. Le dirigeant français a toutefois déclaré vouloir poursuivre les négociations, tout en reconnaissant qu’en fin de compte, les parties concernées prendront les décisions.

L’avenir de l’Europe

En attendant, le sommet de Versailles devrait pousser l’Europe vers une nouvelle union, visant à établir une sorte d’indépendance qui puisse la rendre plus forte face aux difficultés actuelles et futures. « Il s’agit d’une discussion stratégique et historique et conduira aujourd’hui, dans les semaines et les mois à venir, à » décision historique pour notre Europe » Macron a déclaré qu’il pensait que l’Europe devait changer, comme elle l’a fait depuis l’avènement du Sars-Cov-2. Même d’un point de vue énergétique, a déclaré le président français, il faut se préparer à tous les scénarios possibles.

L’adhésion à l’UE en discussion

Quant aux questions suradhésion à l’UE Ukraine, Moldavie et Géorgie, pays qui ont fait des demandes formelles, Macron n’est pas allé trop loin. Cela sera certainement discuté lors du sommet, mais selon lui, il n’est pas facile d’entamer le processus d’adhésion avec un pays qui est actuellement en conflit. « Pouvons-nous ouvrir le processus d’adhésion d’aujourd’hui avec un pays en guerre ? Je ne pense pas. Devrions-nous fermer la porte et dire jamais ? C’est injuste. Peut-on oublier l’équilibre de la région ? Nous devons être prudents. a déclaré le dirigeant français. « La Moldavie est très fragile et aujourd’hui elle dépend de la Russie pour le gaz ; il y avait la Transnistrie avec des combattants qui étaient là. Et maintenant des dizaines de milliers de réfugiés sont arrivés sur son territoire. A cause de cela, on ne peut pas quitter la Moldavie par cette route » il ajouta.