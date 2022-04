France : Des milliers de personnes descendent dans la rue contre la candidate de droite Marine Le Pen

Des milliers de personnes ont manifesté ce samedi dans les rues de nombreuses villes françaises contre la dirigeante d’extrême droite, Marine Le Pen, candidate à l’élection présidentielle face à l’actuel chef de l’Etat, Emmanuel Macron.

Les protestations se sont concentrées sur Parismais aussi dans des villes comme Rennes, Lyon, Nantes et Besançon, et dans plus de 50 lieux du pays, organisés par des syndicats et des organisations comme SOS Racisme, sous le slogan « Combattre les extrêmes droites et pour la justice et l’égalité », également comme « Ne pas choisir Le Pen ».

Environ 22 000 personnes ont participé au défilé tout au long France9 200 d’entre eux en Paris, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. « Un son malodorant vaut mieux qu’un son qui tue », disait une banderole lors du rassemblement de la capitale.

De nombreux manifestants anticipent qu’ils voteront pour Macron, même s’ils s’opposent à ses idées, pour empêcher Le Pen d’être élu.

Mais une autre banderole montre dans le même temps le refus de nombreux électeurs d’utiliser le soi-disant « front républicain », c’est-à-dire de voter pour des candidats opposés à l’extrême droite pour l’empêcher d’accéder au pouvoir.

« Ni Macron ni Le Pen » fait partie de ces slogans, un jour où il y a aussi Paris manifestation anti-Macron, organisée par l’ancien président numéro deux Marine Le Pen, Florian Philippot, qui a assuré sur les réseaux sociaux qu' »un million de personnes » était attendue. Finalement, il y avait plusieurs centaines de personnes.

élections

Ce samedi soir clôt une consultation organisée par le parti de gauche La France Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, pour demander à ses partisans quelle devrait être la position du parti : voter Macron pour éviter Le Pen ou s’abstenir ou voter en blanc.

Selon un récent sondage, paru dans le magazine « L’Obs » et qui donnait la victoire au candidat libéral de justesse, jusqu’à 40% des électeurs de Mélenchon seraient prêts à s’abstenir ou à voter blanc d’ici le 24 avril, 29% voteraient pour Le Pen et 31% pour Macros.

Mélenchon a recueilli plus de 7,7 millions de voix au premier tour, soit 22 % des voix, derrière les 23,1 % de Le Pen et les 27,8 % de Macron.

Contrairement à d’autres dirigeants de gauche, Mélenchon a appelé à voter contre Le Pen, mais n’a pas appelé à voter pour Macron. L’écologie a occupé une bonne partie du discours médiatique ce samedi, ainsi que lors d’un rassemblement de Macron, qui a consacré son discours à l’annonce de politiques qui, selon lui, doubleraient l’action environnementale dans les cinq prochaines années.

Face à lui, Le Pen, qui s’est engagé à démanteler toutes les centrales éoliennes pour « détruire les paysages », a qualifié l’annonce de son adversaire d' »écologie punitive » à son programme « d’écologie nationale », dont certaines ONG « craignent le pire ». «

Aux premières heures de la matinée, un blocus a également été enregistré sur l’une des principales artères de la capitale, une grande autoroute, où une centaine de militants du groupe écologiste Extinction Rebellion ont entamé une marche de trois jours pour bloquer la circulation afin de dénoncer « l’inaction ». dirigeants politiques face au réchauffement climatique.

EFE