De grandes stars seront perdues au Qatar

Quatre personnes parmi les dix premières du dernier sondage Ballon d’Or du magazine France Football pour 2022 se réuniront au Qatar. Plus précisément, numéro un, numéro deux, cinq et dix du classement général. Cependant, ils ne seraient pas les seuls à se rencontrer.

Cependant, les fans manqueront une autre figure qui décorera le tournoi.

Les raisons de leur absence varient. Tout d’abord, des problèmes de santé, ou ils ont eu le malheur de ne pas montrer à leur équipe nationale – même avec leur aide – des performances pour passer au football de vacances.

La France sans Benzema et sans remplaçants

Karim Benzema – France (19 décembre 1987, domicile)

Club: Réal Madrid (Espagne)

Equipe de France : 2007-2022 (97 matchs/37 buts)

Un point d’interrogation a longtemps éclipsé ses débuts en Coupe du monde au Qatar, il est absent de la formation du Real Madrid avec un problème musculaire depuis vers la mi-octobre. Quand il a semblé que tout tournait pour le bien et que Karim Benzema s’est rendu au Qatar avec l’équipe, il a de nouveau été poignardé au muscle de la cuisse pendant l’entraînement.

« Trois semaines de repos, au moins », a déclaré le médecin de l’expédition. Et l’entraîneur Didier Deschamps n’a eu d’autre choix que de souhaiter Benzema dans son équipe pendant la Coupe du monde.

Après tout, il l’a fait il y a quatre ans, mais pour une raison très différente. A cette époque, l’affaire était encore « brûlante », dans laquelle Benzema aurait été impliqué dans le chantage de son coéquipier de l’équipe nationale Valbuena, concernant l’enregistrement vidéo de sa vie privée.

Au dernier moment, la France a dû faire quelques changements forcés dans la nomination. Il a eu du mal en raison de la blessure du défenseur Kimpembe, puis de l’attaquant Christopher Nkunku. L’entraîneur Deschamps a appelé Axel Disasi et Randal Kolo Muani à la place.

Deschamps a été un peu surpris par le fait que personne d’autre n’avait appelé Benzema, donc la France finira le tournoi non pas avec 26 joueurs, comme les autres équipes, mais avec 25.

Mais ce n’est pas le seul problème de la France avec la nomination…

Pas de bouclier étendu

Paul Pogba – France (15 mars 1993, milieu de terrain)

Club: Juventus Turin (Italie)

Equipe de France : 2013-2022 (11/91)

Placement au Ballon d’Or : pas nominé pour la sélection 23

L’entraîneur champion en titre Didier Deschamps devra se passer de la paire de centres de fantaisie qui a contribué de manière significative au triomphe de la France en Russie il y a quatre ans. Le combattant N’Golo Kanté n’a pas soigné son ischio-jambier, maintenant il a été rejoint par l’élégant meneur de jeu et tireur Paul Pogba.

En août, il refuse de se faire opérer du genou pour ne pas compromettre sa participation au championnat. Mais le traitement conservateur a échoué, la chirurgie n’a pas pu être évitée. Et il a été accusé d’irresponsabilité, qui est une caractéristique fondamentale de son caractère.

C’est son entêtement, que seul l’entraîneur Deschamps pouvait faire, qui l’a empêché d’avoir une carrière plus riche, notamment en remportant le Ballon d’Or, qu’il aurait dû remporter il y a quelques années en raison de ses talents de footballeur. « Pogba est une personne très complexe », a déclaré Pascal Ferré, rédacteur en chef du magazine France Football.

Cependant, il ne croit pas que l’absence de Pogba sera un problème insurmontable pour la France. « Pogba n’est plus la personnalité du championnat 2018 en Russie », a déclaré Ferré. « Il y aura des trous dans l’effectif après lui, mais Aurélien Tchouameni peut les combler », estime le talent de 22 ans du Real Madrid.

Pathétique héros sénégalais

Sadio Mané – Sénégal (10 avril 1992, attaquant)

Club: Bayern Munich (Allemagne)

Equipe nationale sénégalaise : 2012-2022 (93/34)

Placement au Ballon d’Or : 2ème place

La nouvelle a complètement dévasté les supporters sénégalais. Leur héros et chouchou des tribunes, l’attaquant Sadio Mané, qui joue en Bundesliga allemande pour le Bayern Munich, a pris un tir au tibia lors du match contre Brême et a abandonné après 20 minutes. Le diagnostic était inévitable : une blessure au tendon et plusieurs semaines d’arrêt.

Le Sénégalais a tenté d’aller contre le destin et l’entraîneur Aliou Cissé a fait un geste intéressant en incluant maroda dans sa nomination initiale.

Cependant, il s’est avéré que Mané ne pourrait pas jouer en championnat. Le Sénégal a donc dû se passer du soutien qui a conduit l’équipe à sa première victoire historique aux Championnats d’Afrique.

Le Bayern Munich a informé que Mané allait bientôt subir une intervention chirurgicale sur la zone blessée. Les géants bavarois l’ont signé de Liverpool cet été, où Mané a fait partie intégrante du succès de l’équipe de Jürgen Klopp.

Au moins un peu de repos

Mohamed Salah – Égypte (15 juin 1992, domicile)

Club: FC Liverpool (Angleterre)

Équipe nationale d’Égypte : 2011-2022 (86/49)

Placement au Ballon d’Or : 5ème place

Le succès du Sénégal dans la zone de qualification africaine a fait chagriner une autre légende du football, l’attaquant égyptien Mohamed Salah. En vain rêvait-il qu’à trente ans il montrerait enfin tout ce dont il était capable. Lors du championnat précédent en Russie, il ne se sentait pas complètement à l’aise, malgré deux buts marqués. Il se remet d’une blessure subie par le stoppeur du Real Madrid Sergio Ramos lors de la finale de la Ligue des champions.

Il ne sera pas du tout au Qatar. « Pour l’Egypte, où le football est comme une religion, ne pas participer signifie une énorme déception nationale. Salah est très triste parce qu’il veut vraiment jouer dans le championnat », a déclaré Michal Prokeš, ancien directeur technique de l’Association tchèque de football, qui est en responsable de la formation des jeunes au club, le plus populaire étant Al Expert Cairo.

Il a sincèrement eu pitié de l’attaquant anglais de Liverpool. « Il y a une grande icône. Il nous a vus au Caire sur tous les panneaux d’affichage, publicités télévisées, médias sociaux. Parfois trop », admet-il. Il aime Salah non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant qu’être humain. « C’est un grand philanthrope et il aide les pauvres, notamment dans sa ville natale (Nagrig, près d’Alexandrie), où il donne de l’argent. pour construire des établissements de santé, des maisons pour les pauvres et d’autres projets », a déclaré Prokeš.

Cependant, la vie du football continue. « Cependant, Salah sait aussi qu’il n’est plus le plus jeune et peut utiliser le temps pour se reposer et se régénérer, car un joueur de sa qualité a un emploi du temps très chargé », a traduit Prokeš de la tristesse du joueur en une vision positive.

Beaucoup de temps pour faire amende honorable

Erling Haaland – Norvège (21 juillet 2000, à partir de)

Club: Manchester City (Angleterre)

Equipe nationale de Norvège : 2019-2022 (23/21)

Placement au Ballon d’Or : 10e place

Seule la troisième place du groupe européen de qualification G (les Pays-Bas se sont qualifiés directement pour le championnat, la Turquie s’est qualifiée pour les barrages, où ils ont perdu contre le Portugal) n’a pas permis à la Norvège de devenir championne, ce qui a clairement indiqué que la comète enflammée d’Erling Haaland avait tiré ne se déchaînerait pas dans le stade du Qatar.

Cependant, avec lui, la dissonance était plus légère. En raison de son jeune âge, il aura au moins deux autres occasions de se présenter au football de vacances, et il pourrait contribuer à cet exploit avec sa contribution significative au but, bien qu’il ait essayé de marquer cinq buts lors des matches de qualification.

En même temps, il aurait pu rater sa chance de jouer au Qatar avant même que cela ne se produise sur le terrain. En juin 2021, l’association norvégienne a envisagé de boycotter les championnats au Qatar en raison de violations persistantes des droits de l’homme. En fin de compte, le vote a décidé que l’équipe commencerait à se qualifier. Mais cela a échoué en lui.

Histoires de l’histoire de la Coupe du monde La politique n’a pas sa place dans le football, dit l’ancienne règle. C’était vraiment un vœu pieux. Seznam Zprávy présente une série de l’histoire de tous les championnats du monde de football de 1930 à nos jours.