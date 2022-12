Les enfants souffrant de troubles mentaux peuvent utiliser le nouveau centre de santé mentale de Prague

Ce service est fourni par l’organisation à but non lucratif House of Three Wishes avec le soutien de la ville de Prague. L’équipe fonctionne en mode pilote depuis 2020. L’objectif du CDZ, qui est désormais situé rue Korunovační à Prague 7, est d’aider les enfants et les jeunes à prévenir le développement de la maladie mentale et à améliorer la qualité de vie des enfants et des jeunes diagnostiqués avec une maladie mentale. La famille du client reçoit également le soutien de l’équipe.

Ce service est fourni gratuitement aux clients de moins de 18 ans ayant leur résidence permanente à Prague. Les travailleurs de la santé et des services sociaux, ainsi que les écoles et les parents peuvent contacter le CDZ. L’aide sera financée par l’assurance-maladie publique, les subventions et les bourses. Selon les informations, l’équipe de soutien est en site Internet l’organisation est limitée à trois à six mois.

Selon la directrice organisationnelle de la Maison des Trois Souhaits, Miroslava Flemrová, au cours des deux années de pilotage des activités de l’équipe, il est devenu clair que le service était nécessaire et très recherché. Selon lui, la raison en est le nombre croissant de clients du groupe cible et le manque de psychiatres et de psychologues pour enfants. Les clients les plus fréquents sont des enfants qui souffrent d’anxiété, de dépression, de troubles alimentaires ou qui ont des tendances suicidaires.

Les activités de ce centre sont soutenues par le gouvernement de la ville de Prague en accordant une subvention de 888 000 CZK. Selon la conseillère municipale Milena Johnová (Praha Sobě), qui est en charge de la politique sociale et des soins de santé dans la métropole, Prague, avec son soutien financier du CDZ, succède au ministère de la Santé. Il a soutenu des projets pilotes, mais finalement, selon John, le soutien a pris fin.

« En mode pilote, le service en test va beaucoup nous manquer, c’est pourquoi nous avons décidé de développer davantage cette équipe unique qui se soucie de la santé mentale des enfants et des jeunes », a-t-il déclaré.