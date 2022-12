L’opposition Jašin écope de 8,5 ans de prison – selon le tribunal, il a répandu des mensonges sur les soldats russes

Un tribunal de Moscou a envoyé le politicien russe de l’opposition Ilya Yashin en prison pour 8 ans et demi, accusé d’avoir diffusé de fausses informations sur les soldats russes lors de ses opérations en Ukraine. Yashin a été condamné pour ses commentaires sur le meurtre de civils dans la ville ukrainienne de Bucha pendant l’occupation russe, en vertu de dispositions introduites par les législateurs dans la législation russe après l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes.

Les procureurs ont requis une peine de neuf ans de prison. Les représentants légaux de Jašin ont demandé une exception.

Yashin, 39 ans, est actif dans la politique de la ville de Moscou et, jusqu’à son arrestation en juin, était l’un des derniers politiciens de l’opposition en Russie à critiquer ouvertement l’invasion russe de l’Ukraine en février. Il a été arrêté en lien avec son flux vidéo sur la plateforme YouTube, dans lequel il parle du meurtre de civils par des soldats russes à Bucha près de Kyiv.

Les autorités russes ont accusé Yachine d’avoir délibérément diffusé de fausses informations sur les activités militaires russes, bien que Moscou ait pris « des mesures pour soutenir la sécurité », selon l’acte d’accusation. Jashin maintient son innocence et dans la vidéo publiée, il parle des positions de toutes les parties concernant les événements à Buch, y compris la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine a défendu aujourd’hui les convictions des politiciens de l’opposition. « Qui est Yasin ? Poutine a d’abord posé la question en réponse aux questions des journalistes à Bichkek, puis a déclaré qu’il était erroné de remettre en question la décision du tribunal.

« L’auteur du verdict est optimiste quant aux perspectives de Poutine, à mon avis trop optimiste », a répondu Jašin lui-même au verdict, selon le serveur Meduza. « Les dirigeants forts sont calmes et confiants, tandis que les faibles essaient de faire taire tout le monde et d’éliminer la dissidence. Le changement n’est pas loin, mais bientôt nous avons beaucoup de travail devant nous pour restaurer la justice et l’humanisme dans notre pays », a-t-il ajouté.

En Russie, dont les dirigeants, malgré de nombreux témoignages et preuves, insistent sur le fait que les soldats russes en Ukraine n’attaquent pas les civils et les cibles civiles, à partir de ce mois de mars, il y a un risque allant jusqu’à 15 ans de prison pour avoir diffusé des informations qui s’écartent des règles. version officielle.

Poutine a menacé de représailles sévères en cas d’attaque nucléaire contre la Russie

Poutine a également menacé de représailles sévères aujourd’hui si un pays attaque la Russie avec des armes nucléaires. Lors d’une réunion du Conseil économique eurasien, il a déclaré que dans un tel cas, l’agresseur serait rayé de la surface de la terre. Poutine a déclaré cette semaine que la menace d’un conflit nucléaire augmentait, même si aucun des deux pays n’a déclaré son intention de lancer une attaque contre la Russie en utilisant des armes nucléaires, et la possibilité de l’utilisation d’armes nucléaires a récemment été discutée en particulier par Moscou à la lumière de la guerre en Ukraine.

Poutine a indiqué qu’il croyait que la menace d’utiliser des armes nucléaires pourrait provenir des États-Unis. Il a déclaré que la Russie, contrairement aux États-Unis, n’avait pas envisagé de lui permettre de mener une première frappe nucléaire préventive.

« Les États-Unis ont une théorie des frappes préventives… En parlant de frappes de désarmement, il pourrait être utile d’envisager d’adopter certaines des procédures de nos partenaires américains pour assurer leur sécurité », a déclaré Poutine, cité par TASS.

Dans son discours, le président russe a également accusé les participants à l’accord de Minsk, notamment l’Allemagne et la France, de trahison. Poutine répondait à l’interview hebdomadaire de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel avec Die Zeit, dans laquelle il a déclaré que l’accord était une tentative de gagner du temps à l’Ukraine et de lui donner une chance d’améliorer ses défenses. Les accords de Minsk visent à mettre fin à la guerre dans l’est de l’Ukraine, qui a éclaté en 2014 après que Moscou a soutenu les séparatistes locaux pro-russes.

Poutine a déclaré que précisément en raison de sa déception face à l’accord de Minsk, la Russie ne savait pas avec qui négocier concernant la situation actuelle en Ukraine. « J’ai dit à plusieurs reprises que nous étions prêts à parvenir à un accord, nous sommes ouverts, mais cela nous fait réfléchir avec qui nous avons l’honneur », a déclaré Poutine.

Le 24 février, les troupes russes ont envahi l’Ukraine sur ordre de Poutine, déclenchant le plus grand conflit terrestre d’Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui aurait fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Les négociations de paix du printemps entre la Russie et l’Ukraine se sont soldées par un échec. L’Ukraine a répété à plusieurs reprises qu’elle ne rejetait pas les pourparlers, mais ne voulait pas de négociations basées sur un ultimatum russe. De plus, début octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un décret empêchant les négociations diplomatiques entre les représentants de l’Ukraine, c’est-à-dire avec Poutine.