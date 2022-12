Mauvaise nouvelle pour tout le monde, l’inflation ne baissera que lentement depuis son pic

Les prix intérieurs ont de nouveau bondi en juin et l’inflation en République tchèque a atteint 16 % par rapport à mai. Comme les mois précédents, les augmentations de l’énergie, du carburant, des loyers et de la nourriture y ont joué un rôle important.

« Même le mois de mai n’a pas soulagé l’inflation lorsque les prix de presque tout ont augmenté. Par rapport au mois précédent, les consommateurs ont payé plus particulièrement pour l’alimentation, dont le prix a augmenté de 3,4% en un mois, le logement et l’habillement ont de nouveau été plus chers. Nous ne pouvons pas oublier les hôtels et les restaurants qui, le mois dernier, ont augmenté leurs prix de 3 % supplémentaires », a commenté Petr Dufek, économiste en chef à la banque Creditas, à propos de l’évolution de l’inflation.

« Nous devons remonter loin pour retrouver la forte croissance des prix que nous avons connue cette année. La dernière fois, c’était en 1993, lorsque les prix ont augmenté principalement en raison de l’imposition de la TVA. Après tout, l’inflation de cette année est très différente de l’inflation d’il y a vingt-neuf ans », a ajouté l’économiste.

Selon lui, l’inflation approche de son pic qui ne redescendra que progressivement. « La nouvelle liste de prix de l’énergie est inscrite dans les prix qui en résultent par étapes, de sorte que les multiples augmentations des prix du gaz et de l’électricité ne se reflètent bien sûr pas entièrement dans l’inflation. De plus, l’inflation a largement dépassé les prévisions de la CNB (de 1,1 point de pourcentage), de sorte que le conseil d’administration de la banque actuelle n’a pas à chercher trop longtemps un argument pour une forte hausse des taux », a déclaré Dufek.

« Les dernières données montrent une douche froide, car il n’y a absolument aucun signe de ralentissement du rythme des hausses de prix, bien au contraire. En plus des pressions inflationnistes attendues de l’énergie et des matières premières pétrolières, de nouveaux aliments émergent désormais, où des efforts ont été fait pour aggraver encore la situation », a déclaré Vít Hradil, économiste en chef chez Cyrus.

« Selon nos prévisions, nous pouvons également nous attendre à une forte accélération similaire de l’inflation en juin, ce qui devrait nous amener dans une fourchette comprise entre 17 et 18 %. De plus, les statistiques d’inflation devraient s’affaiblir un peu et être quelque peu stagnantes, ce qui ne signifie bien sûr pas que les hausses de prix vont ralentir », a ajouté Hradil.

Selon lui, les données actuelles de la Banque nationale tchèque confirment clairement ses craintes. Outre l’inflation des coûts, que la CNB a pu maîtriser principalement par le canal des taux de change grâce au renforcement de la couronne tchèque, la demande est également restée très forte et est toujours disposée à tolérer des hausses de prix rapides dans la plupart des cas.

« En tant que tel, le conseil d’administration actuel de la banque a un argument très solide pour de nouvelles hausses du taux de base. À notre avis, nous pouvons nous attendre à un changement du taux de base à au moins 7% à partir de la réunion de juin, mais un mouvement plus significatif ne peut être exclu », a déclaré Hradyl.

« Les gens acceptent des prix élevés dans les magasins et continuent d’acheter parce qu’ils ont peur qu’à l’avenir il y ait une autre augmentation des prix. Cela montre comment nos anticipations d’inflation changent. Malheureusement, cela peut conduire au fait que la lutte contre l’inflation traînera pendant une période prochaine », a déclaré l’économiste en chef de BHS Štěpán Křeček.

« Les taux de croissance de notre économie sont parmi les plus élevés de l’Union européenne. Malheureusement, cela dévalue l’épargne des ménages tchèques et entraîne une réduction marquée des revenus des employés. En raison de l’inflation astronomique, le niveau de vie de la majorité de la population de la La République tchèque a chuté de manière significative », a-t-il ajouté.

« A notre avis, le pic d’inflation en juin sera atteint, lorsque la dynamique de l’inflation énergétique et alimentaire d’une année sur l’autre augmentera. Dans l’ensemble, nous pouvons atteindre une inflation allant jusqu’à 17 % », a déclaré Jan Bureš, économiste en chef chez Patria Finance.

« Au second semestre, l’inflation se modérera, mais peut-être progressivement, et augmentera temporairement vers la fin de l’année (en raison des baisses de TVA fin 2021 et d’une base comparative plus faible). Dans l’ensemble, l’inflation cette année pourrait dépasser 14% en moyenne », a prédit l’économiste.