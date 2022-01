Cyclisme : Greg Van Avermaet retarde la troisième dose : « Le vaccin a été la cause de ma mauvaise fin l’année dernière »

Lle vaccin contre le coronavirus a encore du tissu à couper. Si dans le monde du tennis -et du sport- c’est une star Novak Djokovic gros titres, cyclisme aussi. Un sport où les vaccinations commencent très tôt, avec EAU-Team Emirates de Tadej Pogacar, mais avec la troisième dose est venu au premier plan. Dans le cas d’une de vos étoiles, Classique belge Greg Van Avermaet, pilote AG2R-Citron.

Van Avermaet a décidé de reporter la vaccination de rappel, selon l’EFE. Or olympique aux Jeux de Ro 2016 Vous voulez éviter les conséquences qui peuvent ralentir vos performances. À 36 ans, il pourrait avoir sa dernière chance sur ses terres, ses pavés, et une autre mauvaise année pourrait être fatale. « Le vaccin aurait pu être la cause de ma mauvaise fin l’année dernière. Surtout dans la seconde moitié de la saison 2021, les choses ne se sont pas passées comme je le voulais. Je blâme mes vaccins. Depuis, je ne cours plus à grande vitesse. niveaux. « , a avoué le Belge.

Jakob Fuglsang utilise le même argument Les cyclistes danseurs font partie de ceux qui pensent Greg Van Avermaet. Jakob Fuglsang Il admet que sa mauvaise performance pourrait provenir du vaccin qu’il a reçu auparavant Tour de France. C’était un cycliste d’Astana -qui a maintenant signé un contrat avec Israël- Vous avez échoué à la ronde des Gaules, le grand objectif bien sûr.

Van Avermaet a été vacciné avant le Dauphin, la grande course avant le Tour de France. « C’était après une période d’entraînement intensif et ce n’était pas une bonne idée », a-t-il déclaré. D’habitude je suis parmi les meilleurs et je peux gagner des étapes, mais sur le Tour j’ai eu du mal dans le peloton. Je voulais arrêter, mais mon équipe m’a demandé de continuer pour aider Ben O’Connor », a-t-il ajouté.

Pour cette raison, sa campagne classique commencera sans vaccin. « J’ai vu à quel point ma valeur sanguine n’était pas au niveau habituel, mon corps se battait contre quelque chose. Alors, Je ne suis pas intéressé par la nouvelle injection. Je le prendrai plus tard », a-t-il déclaré.

Comme, Van Avermaet veut se remettre en forme Et oubliez votre décevante 2021, et ne pas vous injecter une troisième dose est une de vos solutions. Oui, il prévoit de le recevoir à la fin de la campagne européenne classique, qui se déroule du Milan-San Remo jusqu’à la dernière course avant le Giro d’Italia. « J’ai un an de plus, mais je pense que je peux encore bien faire et je continue à m’entraîner dur tous les jours », a-t-il déclaré.

Mathieu Van der Poel opéré du genou

Dans le peloton cycliste, opération Mathieu Van der Poel. Le Néerlandais a subi une salle d’opération dans la ville de Herentals pour soigner le genou. Bien que la fin précipitée de la saison de cyclocross soit due à des maux de dos récurrents, Alpecin-Fenix ​​​​a déclaré qu’à l’une des cascades, il s’était agenouillé. En particulier, le tissu cicatriciel a été traité formé dans la rotule.