Un objet spécial en forme de cigare flotte à travers le système solaire. Les scientifiques débattent de ce que c’est

Le corps non identifié s’appelait Oumuamua, ce qui en hawaïen signifie « Messager de loin qui est venu en premier ». C’est en effet le premier objet interstellaire observé à visiter notre système. Il a volé près de Mercure et s’est approché de la Terre à seulement 24 millions de kilomètres avant de se diriger vers les orbites de Jupiter et de Saturne. Cette année, il doit traverser l’orbite de Neptune puis quitter notre système, en direction de la constellation de Pégase.

La trajectoire et l’apparence du corps sont au-delà de tous les objets célestes connus. Les astronomes ont exclu les comètes ou les astéroïdes – du moins tels que nous les connaissons. La longueur du bâtiment est estimée à environ 400 mètres, tandis que la largeur d’Oumuamua ne dépasse pas 35 mètres.

Comète étrangement hachée

« Le rapport des axes long et court semble être supérieur à dix pour un », a déclaré l’astronome Yun Zhang de l’observatoire de Nice, en France. « La forme allongée est surprenante, mais peut s’expliquer par le changement de résistance du matériau lorsqu’il survole un autre objet beaucoup plus gros », a déclaré le scientifique.











© Fournisseur : Dotyk.cz

Modèle de déformation possible d’astéroïdes ou de comètes due à la gravité des étoiles





Il est étrange, cependant, que nous ne voyions pas de formations similaires dans l’univers, même si Yun Zhang suppose leur existence – elles sont juste très loin. Mais encore une fois, une autre question se pose : pourquoi Oumuamua vient-il d’atteindre notre Soleil ?

L’astronome Avi Loeb n’a trouvé aucune autre explication que le fait qu’il s’agissait des restes d’un vaisseau spatial artificiel. Cependant, la plupart des scientifiques n’ont pas l’intention de l’admettre.

La vidéo en anglais suivante fournit une représentation graphique de l’objet et de sa trajectoire inhabituelle :

Glacier d’azote ?

La théorie la plus probable a été développée par Steven Desch, astrophysicien à l’Université de l’Arizona. Selon lui, la formation en forme de cigare provenait d’astéroïdes recouverts de glaciers d’azote, tels que ceux trouvés à la surface de notre Pluton. La planète a peut-être été touchée par un autre objet cosmique, qui a « coupé » un morceau de l’iceberg et l’a lancé dans l’espace. Cela expliquerait la vitesse incroyable à laquelle Oumuamua s’est précipité, même si un demi-milliard d’années s’étaient écoulés depuis son lancement depuis sa planète natale.

Selon Desch, la formation était initialement beaucoup plus grande et plus lourde, mais à mesure qu’elle s’approchait du soleil chaud, elle a progressivement perdu sa couche d’azote gelé, ne laissant que quelques centaines de mètres restants.

Actuellement, il n’est plus possible d’étudier l’objet car il s’est éloigné de la Terre et est trop petit pour que notre technologie puisse le capturer. Cependant, les astronomes supposent que c’est loin d’être le dernier visiteur de ce type à visiter le système solaire. Si nous n’avons pas révélé son essence avec certitude maintenant, nous le comprendrons sûrement la prochaine fois.

Ressource: https://www.forbes.com/, https://scitechdaily.com/, https://astronomycommunity.nature.com/