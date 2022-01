Le Monument du Silence commémore le 80e anniversaire du rassemblement nazi pour l’extermination du peuple juif

Prague – En tant que moment marquant qui a directement conduit à l’extermination de millions de Juifs et au plus grand génocide de l’histoire de l’humanité, le Mémorial du Silence commémorera la Conférence de Wannsee. Le 20 janvier 1942, des responsables de haut rang de l’Allemagne nazie se sont réunis pour discuter de la soi-disant solution finale au problème juif. Exactement 80 ans plus tard, l’événement commémore le Mémorial du Silence avec une réunion intitulée En bref sur Wannsee. Martina Reková, au nom des organisateurs, en a informé TK aujourd’hui.

L’historien, homme politique, journaliste et écrivain Petr Pithart, Jakub Rákosník, Pavel Kosatík, Petr Koura, Jakub Szantó, Fedor Gál, Petr Fischer ou le Grand Rabbin du Land participeront à la réunion de discussion le 20 janvier à 15h00 chez le maire Maison Résidence à Mariánské náměstí à Prague Karol Sidon. L’événement ouvre le Mémorial du Silence avec le 80e anniversaire de l’assassinat de Reinhard Heydrich et la vision d’Adolf Hitler de l’ordre mondial après la guerre victorieuse de l’Allemagne nazie, qui ne s’est pas encore matérialisée.

La conférence de Wannsee elle-même n’a pas représenté un tournant dans la « solution finale », ni n’a-t-elle décidé d’exterminer les Juifs européens, c’est déjà arrivé. Il s’agissait principalement d’une réunion visant à assurer la bonne coopération des autorités impériales dans le processus.

« Le Monument du Silence offre un nouveau format de dialogue public pour commémorer le jubilé nécessaire. Le sens de la conférence et montre une autre vision de l’héritage de la stigmatisation de l’événement », a déclaré Pavel tingl de Memorial of Silence.

Les organisateurs se sont également entretenus avec plusieurs étrangers vivant à l’étranger pour commenter l’héritage de la conférence et son importance dans le monde d’aujourd’hui. Parmi eux figurent l’ancienne secrétaire d’État américaine d’origine tchèque Madeleine Albright, l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel ou encore l’écrivain et présentateur Patrik Ouředník qui vit en France. Leurs points de vue seront également entendus au cours de la discussion. La réunion sera diffusée publiquement sur le site Internet de la télévision tchèque : https://www.ceskatelevize.cz/porady/14735698443-strucne-o-wannsee/

Cet événement a pour but de rappeler le contenu commémoratif de cet événement. Quinze participants aux réunions de travail régulières à l’époque, dont la plupart étaient des membres SS, dont certains avaient une licence ou un doctorat en droit, ont également parlé de sélectionner le mulâtre dit ambigu pour la liquidation ou la stérilisation. Ainsi, la majorité des participants savaient exactement ce qui se cachait derrière des termes tels que transfert, règlement définitif, traitement spécial ou évacuation. La conférence a entraîné la mort de six millions de Juifs européens en moins de quatre ans.