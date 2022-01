Ukraine. La tentative de la Russie de diviser l’Europe s’est heurtée à un « refus absolu » par 27

Le ministre portugais de la Défense a salué jeudi le « rejet absolu » par tous les Etats membres de l’UE de la tentative « très claire » de la Russie de diviser le bloc européen dans le cadre du conflit avec l’Ukraine.

« Il est très clair que la position de la Russie essaie de diviser. Diviser l’Europe et séparer l’Europe de l’Amérique. Et cette attitude mérite clairement d’être rejetée absolument, et toutes les interventions d’aujourd’hui sont très claires sur l’importance de maintenir l’unité dans le monde. dialogue avec la Russie », a déclaré João Gomes Cravinho, s’adressant à Lusa et RTP en marge d’une réunion informelle des ministres de la défense de l’UE, à Brest, en France.

Réaffirmant que les tensions à l’Est, entre la Russie et l’Ukraine, constituent une « situation très préoccupante », João Gomes Cravinho a défendu que cette question « doit être traitée avec toute la fermeté, la clarté des propos et l’unité de la part des Européens ».

« Et je pense qu’il y a ici une grande satisfaction en termes de ce qui pourrait être réalisé en termes de convergence et d’unité de la part de l’UE », a-t-il déclaré.

Concernant les assurances fournies par les Etats-Unis, principal interlocuteur de Moscou dans les pourparlers en cours, en ce sens que l’Europe aura toujours son mot à dire dans la solution politique du conflit, le ministre de la Défense a déclaré qu’il estimait que cette fois il y avait une coordination étroite et efficace. , contrairement à ce qui s’est passé à l’été 2021, avec le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, qui a pris l’Europe par surprise.

« Je pense que nous avons tous appris de l’expérience afghane, et les États-Unis ont fait un effort très important pour se coordonner étroitement avec l’UE et les différents pays de l’UE au cours des dernières semaines », a-t-il déclaré.

Dialogue avec la Russie

La réunion informelle des ministres de la défense a débuté mercredi soir à Brest par un dîner de travail avec le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, au cours duquel ce dernier a conclu à 27 « quelles quatre heures de conversation avec la délégation russe », dans le cadre de l’accord OTAN-Russie. Conseil tenu quelques heures plus tôt à Bruxelles.

« Le premier point positif, c’est qu’il y a effectivement ce dialogue, ce qui n’a pas eu lieu depuis deux ans et demi », commente-t-il, notant que, sans convaincre, « l’échange d’idées » a duré des heures. .

Gomes Cravinho a noté que « la partie russe n’a clairement aucune autorité pour continuer ou ne pas procéder, et s’est donc limitée à parler et à écouter et fera désormais rapport à Moscou ». .

« Par conséquent, il n’y a aucune sorte de conclusion, mais il est positif qu’il y ait un dialogue », a-t-il souligné, estimant qu’il s’agissait d’un « premier pas » et admettant qu’il était « évidemment très loin d’une solution satisfaisante d’entente avec la Russie ». .

Le ministre de la Défense a également défendu la nécessité d’essayer de maintenir le dialogue avec la Russie sur d’autres questions.

Il fait valoir qu’« il est également important de rechercher simultanément des plates-formes pour comprendre les questions d’intérêt commun, telles que celles relatives à la maîtrise des armements ou au désarmement, les mécanismes de réduction des risques, les mécanismes pour renforcer le dialogue militaire, bref, une gamme d’actions possibles. baisser le niveau de tension ».

Les tensions à la frontière entre la Russie et l’Ukraine, qui ont fait craindre une nouvelle agression militaire ordonnée par Moscou, ont marqué une réunion des ministres de la Défense, ainsi qu’une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE, qui se déroulent jusqu’à vendredi à Brest.

Ce jeudi, les titulaires du portefeuille du ministère de la Défense et des Affaires étrangères tiennent toujours une réunion de travail commune.