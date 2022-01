maintenant les chercheurs de US-Corriere.it le disent aussi

tu peux l’appeler vengeance de l’huile d’olive. Accusée d’être trop grasse et nocive pour le cœur, huile d’olive extra vierge, fierté Made in Italy, en fait semble réduire la mortalité cardiovasculaire de 19 %. Pour dire le dernier étude publiée dans le Journal de l’American College of Cardiology. Selon les experts, une demi-cuillère à soupe d’huile d’olive extra vierge par jour peut réduire le risque de décès lié aux maladies cardiovasculaires mais aussi au cancer et aux maladies neurodégénératives et respiratoires.

C’est également une nouvelle importante pour le débat sur Nutriscore, un système d’étiquetage aux feux de circulation conçu pour rappeler aux consommateurs les aliments riches en graisses ou en sel. Un nouveau système de labellisation au niveau de l’UE, soutenu par la France, avec lequel un accord doit être trouvé entre les États membres d’ici 2022 et qui a suscité quelques polémiques en Italie.

Études méditerranéennes et régime alimentaire Mais quels sont les bienfaits du pétrole mis en évidence par les chercheurs américains ? Analysant plus de 90 000 sujets en bonne santé depuis 1990, ils ont comparé des sujets qui consommaient rarement ou jamais de l’huile d’olive à ceux qui en consommaient régulièrement de grandes quantités. Ils ont donc noté que ces derniers avaient un risque de décès cardiovasculaire inférieur de 19 %. 17% moins de risque de mourir d’un cancer, 29% moins de risque de mort neurodégénérative et 18% moins de risque de mort respiratoire. Le remplacement de la margarine, du beurre, de la mayonnaise et de la matière grasse du lait par de l’huile d’olive a été associé à d’importants bienfaits pour la santé.

Une autre confirmation de la qualité de l’huile d’olive est venue d’un groupe de recherche sélectionné par US News & World Report, composé de scientifiques, de médecins et de nutritionnistes, qui ont reçu le prix. Le régime méditerranéen pendant cinq années consécutives comme le meilleur au monde en raison de son rôle important dans la prévention des maladies cardiaques et la réduction des facteurs de risque tels que l’obésité, le diabète, l’hypercholestérolémie et l’hypertension.