Croisez les doigts pour que je puisse passer à la SP. Ledecká a subi une autre opération

La triple championne olympique Ester Ledecká a subi une autre opération à la clavicule, qu’elle s’est cassée pendant l’entraînement d’été. Les skieurs et planchistes de vingt-sept ans n’entreront dans la saison qu’à la nouvelle année. Ledecká l’a informé dans un communiqué de presse aujourd’hui. Il espère pouvoir se qualifier pour les championnats du monde en février.

À l’origine, Ledecká voulait revenir sur les pistes la semaine prochaine lors de la Coupe du monde à Lake Louise, au Canada, où elle a remporté les pistes pour la première fois il y a trois ans. Cependant, elle a dû changer ses plans, car le traitement pour une fracture de la clavicule ne s’est pas déroulé aussi bien qu’elle l’avait espéré. Après avoir consulté le médecin et physio autrichien Pavlo Kolář, il a décidé de reporter le début de la saison et a subi une nouvelle intervention chirurgicale la semaine dernière à Innsbruck.

« Merci au Dr Sperner de la clinique Kettenbrücke à Innsbruck et à Robert Trenkwalder de Red Bull pour avoir fourni le meilleur traitement. Je ferai de mon mieux pour revenir au début des courses de l’année prochaine en pleine force », a déclaré Ledecká dans un communiqué de presse.

Il veut se qualifier pour la Coupe du monde. Les épreuves de descente à Courchevel et Méribel, en France, débuteront le 6 février, et les snowboarders se battront pour les médailles deux semaines plus tard à Bakuriani, en Géorgie. « Maintenant, je dois être patient. Que tout guérisse comme il se doit », a déclaré le double champion du monde de snowboard et vainqueur de trois Coupes du monde de ski alpin.

Král bílé stopy, quintuple vainqueur du sondage, n’a toujours pas signé de contrat de représentation avec l’association de ski, avec laquelle il n’est pas d’accord sur les droits de commercialisation.

Avant la nouvelle saison, Ledecká s’est habitué aux nouveaux skis après être passé de la marque Atomic à Kästle. L’équipe de mise en œuvre a également changé et un nouveau soldat s’est joint.