Une femme tchèque a perdu son chat, après moins d’un an on l’a retrouvé en France !

Une jeune femme tchèque qui étudie en France a beaucoup de chance. Elle a également emmené son chat avec elle, mais il a disparu et la fille n’a pu le retrouver nulle part pendant des semaines. Lorsqu’il a ensuite dû retourner en République tchèque, il ne s’attendait même pas à revoir son ami à quatre pattes. Mais presque un an plus tard, une surprise est arrivée. Grâce à la puce, l’animal est retrouvé et le chat sera transporté depuis la France jusqu’à son propriétaire touché.

Une histoire extraordinaire est arrivée à une femme tchèque qui a adopté il y a deux ans un chat du refuge Měcholp à Prague. L’animal était le compagnon constant de la femme et voyageait même avec son propriétaire à Grenoble, en France, où la jeune femme était partie étudier. Mais en France, le chat est perdu et les élèves ne savent pas où il a pu disparaître.

Les semaines ont passé et la femme n’a pu trouver nulle part son ami à quatre pattes bien-aimé. Lorsqu’elle a ensuite dû retourner en République tchèque après la fin de son séjour, elle a perdu tout espoir de revoir un jour son chat.

Cependant, à la mi-octobre, le Satpol PP Hl. Ville de Prague. « Aujourd’hui, près d’un an après la promenade et 4 mois après la fin de l’étude, le chat a été retrouvé grâce à la puce », le refuge a publié sur les réseaux sociaux des photos des animaux effrayés. On ne sait pas encore comment le chaton sera ramené en République tchèque à ses propriétaires, mais il sera transféré.

Les refuges conseillent aux propriétaires d’animaux de mutiler leurs animaux. « Sans appliquer la puce et entrer le numéro dans le registre, les personnages de cette histoire ne se reverront plus jamais. Puce et registre, c’est logique ! » abri d’urgence.