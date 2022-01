Crazy Automata réécrit la Révolution française dans les Video Game Awards

Comme promis dans les jours précédant la TGA 2021, Studio Spiders a assisté à un événement à Los Angeles organisé par Geoff Keighley pour montrer une nouvelle bande-annonce de Steelrising, l’aventure d’action sortie en 2022 sur PC et consoles nextgen.

Le dernier ouvrage de l’auteur Technomancien et Greedfall il utilisera la tactique littéraire d’ucronia pour dire la version parallèle et la clé steampunk à partir de Révolution française. Le titre actuel nous demandera de lutter contre escouade d’automates en direct déployé par le roi Louis XVI pour défendre sa maison attaquée par des émeutiers.

Le manque de conscience fera de cette créature mécanique un véritable monstre de brutalité sans pareille, un trait qui différencierait l’action et, évidemment, le système de combat qui serait adopté pour le faire tomber.

Le but de notre alter-ego est d’aider les habitants de Paris à libérer leur ville des forces obscures d’un despote détesté : il suffit de découvrir la nouvelle bande-annonce pour avoir une idée de l’expérience narrative à vivre dans cette nouvelle aventure des Araignées et Nacon, mais pour un examen plus approfondi du jeu de mécanique, vous pouvez toujours admirer les vidéos de gameplay sur le système de combat Steelrising.

Une commercialisation en hausse attendue en juin 2022, exclusivement pour les systèmes de dernière génération, c’est-à-dire uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.