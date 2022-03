Coronavirus: Queiroga dit que le Brésil a identifié 2 cas de variante Deltacron – poca Negócios

+



Le ministre de la Santé, Marcelo Queiroga, a déclaré que le Brésil avait identifié deux cas de la variante Deltacron du coronavirus (Photo : Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Le ministre de la Santé, Marcelo Queiroga, a déclaré ce mardi 15 que le Brésil avait identifié deux cas de la variante Deltacron du coronavirus – un à Amapá et un autre à Pará.

Deltacron est une combinaison des variantes Delta et micron. La transmission et la létalité des souches hybrides sont toujours étudiées par la communauté scientifique internationale. « Cette variante, qui est une combinaison de microns avec Delta, Deltacron, qui en a plus en France et dans certains autres pays européens. Notre service de surveillance génomique a identifié deux cas au Brésil. Un à Amapá, un à Pará. Et nous surveillons tous d’entre eux. cette affaire », a déclaré Queiroga à son arrivée au bâtiment du ministère. « Cette variante est importante et nécessite une surveillance », a-t-il ajouté.

Selon le ministre, le meilleur moyen de lutter contre Deltacron est la vaccination. « Les autorités sanitaires sont là, face à cette situation, pour rassurer la population brésilienne. Les démarches sont les mêmes. Si je devais rappeler la mesure, ce serait l’application d’une dose de rappel, c’est important. Ne le prenez pas, cherchez l’unité la plus proche de l’endroit où vous habitez », a déclaré Queiroga.