Au fond du Maroc, la poussière du Sahara l’emmène en Suisse – TOP ONLINE

De Saint-Gall à Winterthur : le ciel est jaune et tout semble comme si nous le regardions à travers un filtre sépia. Les photos de la galerie sont inédites et montrent Tägerschen dans le canton de Thurgovie – mais cela devrait ressembler à cela dans de nombreux endroits en Suisse. Les météorologues voient la cause comme le point le plus bas de la péninsule ibérique et du Maroc. De tels événements météorologiques ne sont pas rares. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en février 2021 en Suisse.

A cette époque la concentration de sable est élevée et une poussière jaune se dépose au sol. Les concentrations de sable ne sont pas encore connues, mais semblent être inférieures à celles d’il y a environ un an, a déclaré mardi Aude Untersee de Meteoschweiz à Keystone-SDA.

Le phénomène, qui se produit généralement à cette période de l’année, nécessite des tempêtes dans le désert du Sahara, qui créent des rafales de vent sur la surface de la Terre, qui déplacent des particules de sable et de poussière, selon les météorologues. Les plus petites particules restent dans l’air parce que la différence de température entre l’air chaud au-dessus et le sol froid devient trop grande, tandis que les particules plus lourdes redescendent. De forts courants vers le nord sont nécessaires pour amener le nuage de poussière en Europe. Cette fois c’était un énorme nuage qui avait traversé l’Espagne et recouvert toute la France. Il a atteint l’ouest de la Suisse mardi matin et se déplace vers le nord-est. Le phénomène météo devrait durer jusqu’à vendredi.

La pluie de mardi matin a favorisé le lavage du sable. Cela va aggraver la qualité de l’air, a-t-il dit.