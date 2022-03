Le Premier ministre Fiala se rendra à Kiev avec les Premiers ministres polonais et slovène Politique Actualités

Le Premier ministre Petr Fiala (ODS), ainsi que les Premiers ministres polonais Mateusz Morawiecki et Slovène Janez Janša, se rendront aujourd’hui à Kiev assiégée par les forces russes en tant que représentants du Conseil de l’Europe. Le vice-Premier ministre polonais Jaroslaw Kaczynski participera également au voyage. Fiala l’a annoncé sur Twitter. Les politiciens rencontreront le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre Denys Shmyhal. Il s’agit de la première visite d’un haut responsable étranger en Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février.

« La visite a été organisée en consultation avec Charles Michel, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Le but de cette visite est d’exprimer le soutien sans équivoque de l’UE à l’Ukraine, à ses libertés et à son indépendance. » dit Fiala. Il souhaite également être présent lors de la visite « large paquet de soutien à l’Ukraine et à ses citoyens ». Il a déclaré que la communauté internationale, y compris les Nations Unies, avait été informée de ce voyage.

Fiala a informé les ministres du département de l’énergie électrique de son voyage en Ukraine dans la soirée, a déclaré à TK la ministre de la Défense Jana Ernochová (ODS). Il a également indiqué que Vít Rakušan (STAN), vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, représenterait le député pendant son absence. Selon Chernochova, le Premier ministre est déterminé à se rendre à Kiev. « C’est un signal à la partie ukrainienne que les Tchèques sont de leur côté et que le Premier ministre Zelensky a notre soutien absolu. » il a déclaré.

Aujourd’hui, l’Union européenne commencera à mettre en œuvre le quatrième paquet de sanctions anti-russes convenu par les États membres lundi, selon la présidence française. Aujourd’hui, les pourparlers entre l’Ukraine et la Russie devraient également reprendre, a déclaré Zelensky. Il a déclaré dans une allocution télévisée en soirée que la délégation ukrainienne avait fait du bon travail lundi, mais n’a pas donné plus de détails.

Selon les médias, les pourparlers de lundi se sont déroulés par vidéoconférence et, ces derniers jours, les délégations des deux pays se sont rencontrées à plusieurs reprises à la frontière biélorusse-ukrainienne. Les discussions précédentes n’avaient pas conduit à une percée majeure, a déclaré l’AP, bien que les deux parties aient parlé de progrès au cours du week-end.

Les autorités de Kiev ont lancé une autre frappe aérienne ce soir. Les habitants de la ville ont alors entendu au moins quatre puissantes explosions dans la matinée, a écrit l’agence Ukrinform. Les roquettes ont touché plusieurs immeubles résidentiels de grande hauteur, a déclaré le ministère ukrainien de l’Intérieur, ajoutant que deux personnes avaient été tuées et qu’une personne avait été transportée à l’hôpital. L’armée ukrainienne a déclaré dans un communiqué que le bombardement avait touché le quartier de Svyathyn à Kiev. Zelensky a demandé aux soldats russes de déposer leurs armes. « Je t’offre une chance de survivre, » il leur a dit.

L’Ukraine sera affectée par d’autres événements aujourd’hui. La session extraordinaire de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (CoE) consacrée à l’invasion russe se poursuit. Entre autres choses, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue iranien, Hossein Amirrabdollahyan, discuteront du conflit.