CM hockey 2023 | Le sabotage promis ? Non! Les Tchèques, victimes d’échange, débuteront le championnat par une bagarre épicée

La répartition des pays participants en groupes individuels dépend de leur position dans le classement de la Fédération internationale de hockey sur glace, dont les Tchèques sont actuellement classés sixième (puisque la Russie n’a pas participé, de facto cinquième). Mais les organisateurs ont le droit d’apporter un changement, qu’ils font également. Et l’équipe nationale jouera enfin un groupe à Riga, où les championnats ont déjà eu lieu en 2006 et 2021, tandis que les Américains, quant à eux, se déplaceront à Tampere.

« La raison la plus fondamentale est la tentative de l’organisateur d’avoir autant de fans que possible dans l’auditorium de Riga pour profiter des ventes de billets. Si le Canada et l’Amérique jouent en Lettonie, peu de spectateurs étrangers viendront. C’est pourquoi ils voulaient que nous venions à Riga pour jouer a amené les fans avec nous », a expliqué le manager de l’équipe nationale Jan erný à Sport.cz.