CM hockey 2023 | France – Kazakhstan 2:1, SESTRIH : le hockey français célèbre sa première victoire chez les élites depuis 2018

La France menaçait très tôt, Bertrand déviait le tir de Crinon mais le gardien utov effectuait un arrêt. A la 6ème minute, le Kazakhstan se réjouissait de prendre l’avantage. Après l’action de Nikita Michajlis, Orechov a reçu une puce pour les bottes de Buysse, et les arbitres tchèques ír et Slovák Stan ont reconnu le but après avoir vérifié la vidéo.