Plorsque les résultats des élections municipales ont été annoncés, certains politiciens étaient ravis d’avoir remporté l’élection. Selon Peter Jptner de l’Institut d’études politiques de la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles, il n’y a pas de quoi s’étonner. « Il est possible d’en annoncer plus, mais du fait de la complexité des élections municipales, même dans le cadre de la réunion d’ensemble, il n’y en a pas qu’une. Vous pouvez parler de ces choses, et c’est en termes de position ou d’obtention du pourcentage le plus élevé », a-t-il expliqué dans une interview pour HN.

HN : Le mouvement OUI gagnePirti, malgré la perte de leur mandat, mais dans l’ensemble ils sont dans la plupart des villes, presque tous se sont déclarés plus forts. Alors qui a gagné ??

Si nous n’avons pas de candidats indépendants, traditionnellement il y en a le plus, nous pouvons désigner tous ces sujets comme les meilleurs. Ce sont eux qui ont remporté la majorité selon le mandat du représentant, donc ils sont capables de désigner des candidats même dans les plus petites villes.Pour compter les voix, c’est le mouvement OUI, mais aussi l’ODS. Vu de l’acquisition d’ODS dans la coalition, ANO est moins. Cependant, il faut se rendre compte que le mouvement d’Andrej Babie n’a marqué des points que dans les villes périphériques. Là, les électeurs ont le plus grand nombre de voix en raison de la taille du conseil.

