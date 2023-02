Championnat du monde de football | La France croit en Mbappé. Il a été accueilli par Pelé, peut-être que l’absence de Benzema l’a aidé

La conférence de presse anglaise tournait autour de Mbappé, le défenseur Kyle Walker déclarant qu’il ne lui déroulerait pas le tapis rouge sur le terrain pour marquer des buts. Il a dit qu’il savait comment faire. « C’est super qu’il sache arrêter Kylian. Dix-neuf équipes du championnat de France attendent des consignes. Et une de plus en Ligue des champions », a souri le milieu de terrain français Youssouf Fofana. « Nous croyons en lui », a-t-il ajouté d’un ton rassurant.

Originaires de Paris, prenant peut-être symboliquement le contrôle du football mondial, l’Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo, phénomènes de plus d’une décennie, devraient faire leur dernière offre pour un titre de Coupe du monde au Qatar. Mbappé compte déjà une victoire, qu’il a contribué à remporter il y a quatre ans en Russie. C’était le cas avant, maintenant c’est plus mature et encore plus important.

Il a marqué deux buts en huitièmes de finale contre la Pologne, alors qu’il n’a que vingt-trois ans et compte déjà neuf buts au total en Coupe du monde. Même le légendaire Brésilien Pelé, actuellement hospitalisé, et le monde entier lui souhaitent un prompt rétablissement.

C’est ainsi que Mbappé s’est exprimé sur les réseaux sociaux, et le Brésilien de quatre-vingt-deux ans a répondu. « Merci Kylian. Je suis heureux de te voir battre un autre record du championnat mon ami », a tweeté Pelé.

Avant de se rendre au Qatar, la France avait été frappée par plusieurs absences désagréables, par exemple l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema était absent pour cause de blessure. Mais son absence n’a pas coûté à l’équipe, paradoxalement elle l’a aidé. Les Français semblent plus dévoués, chacun accepte son rôle. « Mbappé s’est bien amusé, mais les autres se sont comportés normalement et ont agi en équipe », a déclaré l’ancien prodige international tchèque Karel Poborský lors de l’événement de Přímák sur Sport.cz.

Montage du match huit de la finale de la Coupe du monde France – PologneVidéos : Télévision tchèque

Les relations fonctionnent, les controverses ne sont pas résolues. Le quotidien sportif français L’Équipe note que l’absence de Benzema a égayé l’ambiance au sein de l’équipe. « Mais je pense que c’est plus une question de rôle. Mbappé aime être une figure centrale et Benzema sera plus un obstacle à cet égard. Griezmann, en revanche, a le problème de ne pas avoir un si grand impact sur le jeu quand Benzema est dans la composition. Les deux sont gagnants. Comme Giroud », analyse son correspondant Cyril Morin pour le site Eurosport.