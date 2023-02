Texte : Dans le prochain épisode du podcast régulier de Denik « L’Europe pour la Bohême » avec le rédacteur européen Denik Luboš, nous regarderons aussi loin que la Chine et Taïwan et évaluerons l’importance de l’appel téléphonique entre le président élu tchèque Petr Pavel et le président taïwanais Tsai Jing -wen dans le contexte de l’Union européenne. L’invité européen du podcast en langue tchèque est Filip Šebok, analyste à l’Association for International Issues, qui se concentre sur la Chine et ses relations avec l’Europe.