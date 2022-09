Célébration folle de l’entraîneur italien. Il a sauté sur la star grecque, a prêté une carte de crédit aux joueurs

Après la progression sensationnelle des basketteurs italiens jusqu’aux quarts de finale du Championnat d’Europe de basket face à la Serbie favorite, il n’y a pas eu que des célébrations folles dans les salles de Berlin.

L’entraîneur capricieux Gianmarco Pozzecco, qui a impressionné après le match de dimanche avec un saut euphorique dans le ventre de l’arène au passage de la star grecque Janis Adetokunba, a ensuite récompensé son attaque à sa manière. Il a prêté des cartes de crédit aux joueurs pour célébrer une victoire surprise à ses dépens.

« Nous sommes tous allés dîner. Pas trop mal, seulement environ 700 euros (17 000 couronnes) », a déclaré au journaliste Marco Spissu, qui a marqué 22 points pour la Serbie, dont six à trois points, et qui a été l’un des héros de l’Italie lors des huitièmes de finale. . « Bien pour douze personnes. Nous n’avons que des ailes de poulet et de l’eau », a déclaré Spissu.

Pozzecco a été expulsé dans le match après deux fautes techniques et les Italiens ont gagné après un revirement Regardez avec de gros nerfs à la sortie du terrain. Puis, alors qu’il courait pour célébrer avec l’équipe, il est tombé sur Adetokunbo vers l’échauffement d’avant-match contre l’équipe nationale tchèque, et il lui a sauté dessus joyeusement et l’a serré dans ses bras.

Le lendemain, ils se sont retrouvés dans l’ascenseur de l’hôtel et l’entraîneur s’est excusé auprès du double MVP de la NBA. « Je lui ai expliqué que j’étais juste content que nous ayons gagné. Et il s’est mis à rire », a déclaré le joueur de 49 ans, dont l’équipe affrontera la France mercredi.